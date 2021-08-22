桃園罕見品種荷花盆栽展 鄭文燦：好市券納農場觀光廠

2021桃園蓮花季剩下最後一周，今天假日上午吸引遊客零星造訪蓮園遊玩，桃園市長鄭文燦前往觀音蓮花季主會場，參加第一屆「名荷大展」欣賞各種罕見蓮花品種盆栽，稱讚荷花新品種盆栽是蓮園創舉，鄭表示，蓮花季是降二級後桃園第一個大型活動，為推動休閒旅遊，第二期桃園好市券決定擴大到休閒農場和觀光工廠。

2021桃園蓮花季疫情縮短期程，即將8月29日閉幕，剩下蓮花季尾聲，許多蓮園散見蓮花零星綻放，滿園蓮花盛開景象不見，許多民眾疫情悶久，仍不少親子蓮園戶外走訪休閒、乘坐大王蓮體驗，觀音區蓮花園休閒農業協會理事長王昱翔號召下，舉辦第一屆「名荷大展」蓮花品種盆栽交流展覽。

各大蓮園紛紛提供包括處子落、紫蓮各種荷花盆栽品種，現場也邀請藝術家當場彩繪荷花，王昱翔表示，為提升蓮花園休區蓮花品系種類、特色，邀請專家與14家農場合作，栽種蓮花新盆栽展示，許多品種市面上不易看見。

鄭文燦逐次欣賞新的名荷蓮花盆栽新品種，他覺得新荷花品種可提供民眾新的體驗，他與民眾也在農場達人示範下，親自體驗DIY剝蓮子、手作荷葉茶和在荷葉茶簽名驗證推銷，並參與紅蓮花海秘境3D 地景藝術拍照，覺得有別往年。