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好慘！ 中秋禮盒不到往年三分之一 苗縣府籲相挺身障

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市幼安教養院中秋節禮盒往年訂單3000多盒，今年受到疫情影響，訂單至今不到1000盒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市幼安教養院中秋節禮盒往年訂單3000多盒，今年受到疫情影響，訂單至今不到1000盒。圖／苗栗縣政府提供

中秋節將屆， 今年因新冠肺炎疫情影響，苗栗縣內身心障礙機構製作烘焙等應節禮盒，銷路大受影響，幼安教養院訂單至今不到往年三分之一，縣府社會處推「2021花開月圓 暖心中秋」活動，公布5家優先採購身障福利機構及團體名單， 邀請民眾將愛心化為實質行動，相挺身心障礙朋友，中秋節多一分溫暖與關懷。

中秋節禮盒是幼安最大收入，往年訂單3000多盒，今年受到疫情影響，訂單至今不到1000盒，院長林勤妹說，今年受到疫情影響，往年預訂的企業大多數沒有續訂，或是減縮數量，此外，有些弱勢家庭也過得很辛苦，院方預計送出1500份愛心月餅禮盒，轉贈社區弱勢家庭、身心障礙者，今年好慘，眼看中秋節將屆，「現在訂單在哪裡？至今也不知道」。

縣府社會處推出「2021花開月圓 暖心中秋」活動，公布5家優先採購身心障礙廠商名單，提供暖心的中秋節禮物供參考，包括幼安各式節慶禮盒，網址 http://www.yuan.org.tw/，電話037-366995； 新苗教養院節慶禮盒及療癒植栽)，網址http://www.hsinmiao.artcom.tw/ap/index.aspx，電話037-430430。

聲暉協進會可愛鑰匙圏及敬神摺紙，網址https://sites.google.com/site/maimolsound/， 電話037-275336；多元創業就業開發協會茶業、咖啡及精美印刷，臉書粉絲專頁苗栗縣多元創業就業開發協會，電話037-253776、0919-365572；阿昌清潔庇護工場清潔打掃及清潔用品，臉書紛絲專頁和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場，電話037-370996。

中秋節 疫情 庇護工場

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