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鄭文燦視察美食街防疫 好市券將搭振興券領優惠

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午至大江購物中心查看美食街內用防疫的狀況。記者翁唯真／翻攝
桃園市長鄭文燦今天上午至大江購物中心查看美食街內用防疫的狀況。記者翁唯真／翻攝

昨天中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒延長至9月6日，桃園市長鄭文燦今天上午至大江購物中心查看美食街內用防疫的狀況並表示，24日同住家人吃飯將可不需梅花座並合餐共鍋。鄭文燦也提到桃園好市券共會發放三期，之後會結合振興券供市民們使用。

鄭文燦表示，市府採取緩坡式、階梯式的管制解除措施，有條件開放餐廳內用，遵守中央疫情指揮中心及衛福部規定，亦訂定「桃園市百貨賣場餐飲內用區防疫管理規範」。除鼓勵外帶，內用採取梅花座及裝設隔板，並呼籲飲食外仍應全程佩戴口罩，用餐時採分餐不共食方式；同時從業人員必須符合「兩罩一套」高標準防疫模式，並配合餐廳人流減半、總量管制，且民眾於美食街各店用餐時，也會進行二次實聯制登錄。

鄭文燦說，目前發行的第一期好市券相當成功，第三期會配合振興券推出利用200元的振興券換到4張100元的好市券；而數位振興券將與悠遊卡、一卡通、市民卡聯名卡的第一銀行等單位合作，將採取消費5000元贈1000元的方式，鼓勵民眾消費，幫助餐飲、零售、市場、旅遊等四類業者生意回溫。

經發局表示，已訂定「桃園市百貨賣場餐飲內用區防疫管理規範」，並加強向百貨商場、購物中心、大賣場等業者宣導落實相關防疫規定，以減少民眾因開放餐飲內用脫下口罩用餐，造成飛沫及交叉傳染風險。

大江購物中心表示，隨新冠疫情趨緩，民眾外出消費、用餐意願提高，另近期適逢七夕佳節與暑假倒數，整體業績回復八成五至九成，來客數明顯回升，全館仍謹慎維持各項防疫措施。

民眾在大江購物中心入用餐區採統一路口並持人流管制卡才可進入。記者翁唯真／攝影
民眾在大江購物中心入用餐區採統一路口並持人流管制卡才可進入。記者翁唯真／攝影
內用採取梅花座及裝設隔板，並呼籲飲食外仍應全程佩戴口罩，用餐時採分餐不共食方式。記者翁唯真／攝影
內用採取梅花座及裝設隔板，並呼籲飲食外仍應全程佩戴口罩，用餐時採分餐不共食方式。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 疫情

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