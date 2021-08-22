萬芳奪金曲評審團獎 鄭文燦讚是五年級生共同回憶

第32屆金曲獎「評審團獎」由萬芳專輯獲得，桃園市長鄭文燦今天表示，兩人的確是國中同一屆、生日也是同一天，而萬芳高亢、溫柔，很有感情的歌聲，更是五年級生共同的回憶。

鄭文燦昨晚在臉書（Facebook）發文恭喜萬芳，他說萬芳是他的國中同學，從小就才華洋溢，國中時還是國樂班的才女，從學生時期就展現過人的音樂才華，讓大家感受非凡。這次萬芳得到評審團獎是實至名歸，這是非常專業又具代表性的獎項，最後也說，萬芳是他同年同月同日生的同學。

鄭文燦今天上午視察大江購物中心防疫措施時接受媒體聯訪表示，萬芳唱了很多連續劇跟電影主題曲，她高亢、溫柔，很有感情的歌聲，是五年級生共同的回憶，兩人的確是國中同一屆、生日也是同一天，不過直到當到當市長以後，雙方才有互動，萬芳經常被桃園市邀請成為各音樂會或表演活動的嘉賓，祝福她能為台灣唱出更多感動人心的歌曲。

鄭文燦說「她早就應該得獎了」，萬芳的音樂大家很喜歡，在九零年代，她唱了非常多的連續劇跟電影主題曲，當時就很出名，萬芳是一個才女型的歌手，也演過很多戲劇甚至得獎，祝福她在多元的領域不斷展現才華，萬芳歌曲中一直在訴說著人們的追尋，不管是現在、過去或未來，她一定可以追尋到最美好的事。

有網友在文章下方留言表示「可是萬芳看起來像你妹妹欸」，以及「誤以為燦哥是萬芳的高中老師」，還有人問「你老實說，有沒有追過她」，也有人留言表示「麻煩請同學來桃園開唱，更要一起尬唱新不了情」，甚至留言「期待萬芳跟市長一起合體唱，愛情限時批」。

第32屆金曲獎頒獎典禮昨晚在台北流行音樂中心舉行。本屆「評審團獎」由萬芳的「給你們Dear All」專輯獲得，萬芳上台領獎時一度哽咽說不出話。萬芳說，當歌手30年，第一個10年唱很多情歌，第二個10年做很多事情，第三個10年想回到探討生命的議題，「因為成長的過程有太多事情可以分享」。