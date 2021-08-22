竹縣義民祭線上活動抽獎 文創平安符、iPad、復古相機

新竹縣的褒忠亭義民節祭典已傳承超過180年歷史，今年受疫情影響，為避免大規模群聚，部分活動採線上辦理，即日起至9月13日陸續推出，包括義民勇士召集令、義民老照片．心記憶、畫話義民祭著色徵集，除了有機會抽到限量的皮革風義民爺平安符，還有iPad、富士復古相機、新竹縣優質農特產奉飯補給箱、曾粉與柚香冷麵及百元超商禮券等豐富好禮。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，褒忠亭義民節祭典為文化部指定為國家重要民俗，也被客委會列為「客庄12大節慶」之一，縣府每年都會舉辦系列活動，義民祭平安符更是每年都受到民眾瘋搶。

文化局今年特別推出特色平安符，選用皮質，加入時尚、簡約的文青風格，讓傳統的平安符搖身一變成時尚單品，紅色圓形設計代表喜氣和圓滿，民眾只要在「竹縣go藝思」粉絲專頁參與3個系列線上活動，就可獲得抽獎機會，將平安符帶回家。

「義民勇士召集令」從即日起至8月27日，只要在粉絲專頁按讚，並在活動留言區答題義民祭相關問題，再tag2名朋友一起加入，即可成為義民勇士；「義民老照片．心記憶」在9月13日前，根據公布精選的義民祭老照片，民眾找出當年拍攝地點，將同樣角度拍攝的照片上傳至粉絲專頁原貼文留言區，再tag1名朋友並在粉絲專頁按讚，即可獲得抽獎機會。

「畫話義民祭著色徵集」則一直到9月3日，民眾下載義民文化圖像相關任1張空白線稿著色，如義民祭主視覺、豎燈篙、放水燈、挑擔奉飯等，著色完成拍照上傳至粉絲專頁原貼文留言區，並tag1名朋友即完成活動。詳情可上新竹縣政府文化局官網（ https://www.hchcc.gov.tw/ ）查詢。