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新豐海岸清污重建 護岸工程完工獲新生

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新豐垃圾掩理場西側海岸進行防護工程，圖為木樁突堤。圖／新竹縣政府提供
新豐垃圾掩理場西側海岸進行防護工程，圖為木樁突堤。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸遭傾倒有害廢棄物達20年，新竹縣政府環保局花了近2年，終於將約1.3萬餘公噸廢棄物清除完畢，縣府工務處接續海岸防護工程，近日已完工，設有拋石護岸、木樁突堤等，達到堤岸保護、生態復育等目標。

新豐垃圾掩理場西側海岸早年遭非法棄置廢棄物，遭外界評為「最毒海岸線」，環保局爭取環保署經費，從2018年9月起進行清除工程，投入約7000萬元，直到去年3月才全數清除。

由於新豐海岸漂沙方向由北往南，長期缺乏海岸輸沙補助，再加上突出海岸地形，易形成波浪能量集中現象，加速侵蝕海岸沙灘與灘崖崩落災害，為完善海岸環境問題，縣府後續也爭取經濟部水利署補助總經費1億1756萬元，辦理海岸防護工程。

工務處表示，護岸工程從去年8月開工，施工期間受限聯外運輸道路需商借用地、國軍砲擊訓練管制及海水潮汐及疫情爆發等因素影響，採早晚班施工確保工程進度，施工不易，感謝相關單位與廠商積極溝通協調趕工，才能順利完工。

工程施作項目包括長度520公尺的拋石護岸，可降低海岸侵蝕災害，減輕波浪衝擊崖腳堤趾負擔，並設置4座木樁突堤，配合由頭前溪口沙洲取砂，人工養灘10萬立方公尺，加強砂灘穩固與減緩養灘粒料流失。

縣長楊文科表示，感謝中央水利署支持以及相關單位的團結合作，解決海岸線後退及非法棄置物汙染海洋環境等問題，讓新豐海岸擺脫最毒海岸線惡名，改變民眾以往對新豐海岸舊印象，未來更需要大家一起守護重生後的海岸線。

新豐垃圾掩理場西側海岸進行防護工程，拋石岸護與木樁突堤及養灘。圖／新竹縣政府提供
新豐垃圾掩理場西側海岸進行防護工程，拋石岸護與木樁突堤及養灘。圖／新竹縣政府提供

廢棄物 護岸 新竹

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