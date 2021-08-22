芬多精包圍的柴橋社區活動中心 年底啟動長照服務

新竹市政府爭取衛福部補助，投入近5000萬元打造的柴橋複合式社區活動中心，提供社區活動、共餐、長照三大服務，近期已完工，預計將在年地啟用，可造福在地逾萬名長輩與居民，活動中心座落明湖公園，玻璃平台、屋頂花園等大量透光及無障礙空間設計，也獲得「2021國家卓越建設獎最佳環境文化類」優質獎。

市長林智堅表示，柴橋市民活動中心原為鐵皮屋，建築簡便、使用率低，市府2017年爭取衛生福利部補助，投入4927萬元，結合明湖公園改善工程，提供共餐食堂、社區聯誼活動空間、C級長照站，打造竹市獨一無二座落在公園裡、被400多棵大樹及芬多精包圍的日照中心。

該活動中心為兩層樓清水模建築，一樓規劃為市民活動中心，二樓則為日照中心，採低矮量體、沉穩灰色外觀融入公園地景，並以保留周遭綠蔭景觀、全無障礙環境、大量通透休憩空間三原則設計，以透明落地窗打造整排玻璃平台，還有大片陽台與半戶外屋頂花園，在室內也能感受到戶外豐富的綠蔭，也改善過去空間狹小、交通及停車的問題。

衛生局表示，活動中心二樓的日間照顧委託經營管理，因疫情影響辦理招商中，規劃多功能活動室、教室、簡易廚房等空間，另也為長輩打造全無障礙空間，包括無障礙電梯、無障礙廁所等；預計今年9月完成委外招商後，經廠商籌設室內裝修等，年底就能啟用。