竹塹國樂節今線上登場 「風城交響曲」吸千人觀看

2021竹塹國樂節因為疫情全採線上演出，今天下午2點半舉行開幕線上音樂會「風城交響曲」，是疫情警戒降級後竹市的首場室內音樂會，吸引上千人同時在線觀看，音樂會現場也首次架設300吋大型銀幕，由新竹青年國樂團領路，透過樂曲與影像帶著觀眾暢遊都城隍廟、南寮海邊、香山沙丘、米粉寮及玻璃工廠等處，一覽新竹之美。

新竹市文化局指出，2021竹塹國樂節總計3場音樂會、1場講座，全都可免費觀賞，今天下午由「風城交響曲」音樂會揭開序幕，全場曲目由李哲藝、陸橒、王乙聿及曾翊玹等多名青年作曲家創作，其中「金色年代台灣夢」小提琴協奏曲，以兼具細膩及強烈感染力風格的小提琴演奏家李宜錦與國樂團中西合併協奏演出，刷新樂迷感官。

下半場則以「城市交響曲」為概念，新竹青年國樂團藝術總監劉江濱有感近年城市建設快速進步，邀請從音樂界跨足影像的導演黃思婷，分為人、海、風、城共4個篇章，為樂曲量身拍攝影像，樂團須精準搭配影像內容及節奏，展現高難度的臨場演出。

市長林智堅今天更驚喜現身線上音樂會，他透過鏡頭特別感謝新竹青年國樂團藝術總監劉江濱對國樂文化傳承的努力，讓國樂文化能一代一代傳承下去，竹塹國樂節已是竹市重要的藝文品牌，連辦11年的竹塹國樂節也採最高防疫規格，以線上展演進行。

文化局指出，竹塹國樂節明天（22日）下午2點30分，將由樂團「三個人」帶來全新專輯創作；下周六（28日）晚上7點30分，「茶與音樂的對話」講座邀來科技公司高級主管轉職文化創意領域的何新松老師開講，現場演示茶藝與花藝並搭配國樂伴奏。

最後1場為下周日（29日）下午2點30分進行閉幕音樂會「絲竹交響」，將由新竹青年國樂團演出當代著名作曲家大型合奏作品。