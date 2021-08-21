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影／新竹南寮波光市集旁碼頭畫紅線 漁民不滿集結抗議

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹南寮漁港最新打造的波光市集，假日吸引不少人潮造訪。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港最新打造的波光市集，假日吸引不少人潮造訪。記者張裕珍／攝影

新竹南寮漁港「波光市集」剛開幕，市府昨天在一旁新港四路與碼頭作業區全畫上紅線，禁止臨停作為行人徒步區，由於漁民進出卸貨受影響，「連到船上拜拜也被趕」，引爆怒火今天下午集結抗議，市府回應畫紅線是安全考量，強調會持續溝通。

波光市集10日起試營運，連日來成為新竹最新打卡點，每逢假日人潮、車潮如織，廁所一度用到沒水，市府緊急改善完畢，還增設臨時廁所讓遊客方便，不過，市集旁靠港邊的道路與碼頭作業區昨晚卻突然全部畫上紅線，禁止停車，引發漁民強烈反彈。

「碼頭本來就是漁民作業區，一畫紅線根本是剝奪漁民權益！」賴姓漁民說，船隻都停靠在港邊，漁民原本都可將車輛停放在作業區卸貨、下錨，今年年初市府與漁會為了控管漁民出入，還要求漁民花600元買磁扣才能進出，原本都相安無事，沒想到昨晚卻突然畫上紅線，稱是要做行人徒步區，漁民想卸貨臨停車都被驅趕，令人氣憤。

數十名漁民不滿畫紅線一事衝擊生計，今天下午4點到漁民作業區集結抗議，直指「這是碼頭，不是馬路！」漁會總幹事童錦杰也說，依漁港法規定，漁港基本設施包含碼頭、漁業作業專用停車場等，作業區專屬漁民使用，市府不能強行畫線、傷害漁民。

多名民代也到場聲援，包括立委鄭正鈐、議員林彥甫、林耕仁、黃美慧等人，鄭正鈐表示，波光市集觀光客很多，肯定市府推動觀光用心，但不能影響漁民生計，此次完全沒和漁民溝通造成反彈，「不能為了讓波光市集好看，就犧牲漁民生計當祭品！」

林彥甫也認為，市府近年積極發展新竹漁港的觀光值得稱許，但此次未和漁會妥善溝通情況下，就擅自將漁民作業區畫上紅線納為道路管理，根本罔顧漁民權益，建議市府應適度區隔漁民作業區及民眾休閒遊憩範圍，避免兩者產生衝突，不該本末倒置。

市府產業發展處指出，因新設市集帶來人潮，擔心港邊的車輛久停或併排，可能會威脅人員出入安全，所以才會畫設紅線希望車輛淨空，除了確保漁民作業安全，也是希望營造行人徒步區環境，但也強調只要是漁民卸貨都可以臨停，但卸貨完一定要把車輛停在作業區兩側的停車空間，市府會持續與漁民溝通，警方也會以柔性勸導為主。

新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益，多名民代也到場聲援。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益，多名民代也到場聲援。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港最新打造的波光市集，假日吸引不少人潮造訪。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港最新打造的波光市集，假日吸引不少人潮造訪。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益，多名民代也到場聲援。記者張裕珍／攝影
新竹南寮漁港新港四路旁的漁民作業碼頭都畫上紅線，漁民昨天集結抗議表達不滿，認為市府為了觀光，犧牲漁民權益，多名民代也到場聲援。記者張裕珍／攝影

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