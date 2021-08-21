桃園石門汙水下水道工程訂年底完成 免費接管同意要快

桃園市龍潭區石門汙水下水道系統工程預訂今年底完成，雖然接管率已經超過六成，不過市議員徐玉樹指出，部分還沒完成接管的街廓，有民眾不滿市政府沒有好好的溝通，以執行重大公共工程為由，不配合接管就等著拆屋（違建）、罰錢。徐玉樹日前要求水務局安排3個里4場說明會，跟民眾仔細說清楚。

徐玉樹表示，雖然市府說免費接管，但是民眾為了配合施工空間，必須花數萬甚至十幾萬元修改老違建，景氣不好，疫情期間不少人失業或放無薪假，一下子沒有這麼多錢修改，難道政府就要拆掉整個違建？龍潭區華、富林、建林三個里被列入汙水納管範圍的那天起，不少人對要自己花錢拆掉房子部分空間配合施工難以接受。

水務局表示，根據汙水下水道施工標準作業，約施工半年前開說明會，由得標廠商投遞通知單給施工範圍內的住家，前年和去年碰到新冠肺炎疫情，說明會沒停辦，都改在戶外舉辦，石門汙水下水道系統工程戶外的說明會，以社區和街廓為主的說明會就辦了20多場，還不包括住戶訪談，讓民眾有時間準備相關配合適宜，而且在請民眾切結同意接管的時候，還說明施工前注意事項，如果因為部分住家無法配合施工不接管，工程就不做，對同意接管的住家也不公平。

水務局表示，石門汙水下水道系統工程包括主幹管2012動工，按期程今年底年完工後會公告，未接管的住家必須在公告期滿半年內自行申請接管，否則會面臨罰款，現在施工期間同意接管，如果管線需要的用地上有違建像

例如住家，自行改善的話只需要修出足夠的施工空間就好，如果是水務局通報建管處，違建就必須全部拆除，兩者費用都必須由民眾自行負擔。

水務局說明，為了加速提供市民更好的生活環境及改善河川水質，桃園市汙水下水道建設整體推動策略，採政府公辦與促進民間參與二種方式同步併行，規畫12處系統多管齊下加速推動，包含以促參方式辦理的桃園北區、中壢及埔頂3處系統，以公辦方式推動的復興、林口南區、石門、大溪、楊梅、小烏來、桃園機場捷運A7站地區、龍潭與平鎮山子頂及新屋觀音9處系統，另將爭取新開辦大竹及龍壽迴龍2處公辦系統，總經費達1335億元。