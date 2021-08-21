新竹市無形文化資產 新增登錄「傳統建築彩繪」

「新竹市無形文化資產審議會」日前決議，新增登錄「傳統建築彩繪」為傳統工藝，並認定從事寺廟彩繪工作超過一甲子的傅栢村為保存者，肯定他在無形文化資產的貢獻。

新竹市文化局表示，「傳統工藝」是指流傳與各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝，而「傳統建築彩繪」是一項足以反映出新竹當時的地方文化、流派特色，並具藝術價值的傳統工藝，但隨現代建築演變，傳統建築彩繪需求減少，致使此項傳統工藝逐漸凋零，傳承甚為困難。

竹市文化局指出，針對保存者的認定理由，寺廟彩繪師傅栢村承襲開啟新竹彩繪發展的李金泉派系，延續寺廟彩繪特色，投入寺廟彩繪超過60年，讓世人透過彩繪領會文化的奧妙與精髓。

竹市文化局指出，傅栢村一生投入傳統建築彩繪，累積豐富廟宇彩繪經驗，擁有純熟的知識與技術，使用傳統材料（漆），並自製工具，保存傳統技法，彩繪技藝高超備受肯定，也傳承給兩名兒子傅彥淵、傅彥勳，是少數仍使用傳統彩繪技術者。

新竹市政府表示，透過無形文化資產登錄程序，肯定保存者於無形文化資產之貢獻，針對已登錄的傳統工藝項目，將協助辦理基本資料建檔、調查與記錄製作、傳習與傳承活動、教育與推廣活動、保護或活化措施、定期追蹤記錄等，以保存無形文化資產之歷史、藝術及文化價值。