新竹市無形文化資產 新增登錄「傳統建築彩繪」
「新竹市無形文化資產審議會」日前決議，新增登錄「傳統建築彩繪」為傳統工藝，並認定從事寺廟彩繪工作超過一甲子的傅栢村為保存者，肯定他在無形文化資產的貢獻。
新竹市文化局表示，「傳統工藝」是指流傳與各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝，而「傳統建築彩繪」是一項足以反映出新竹當時的地方文化、流派特色，並具藝術價值的傳統工藝，但隨現代建築演變，傳統建築彩繪需求減少，致使此項傳統工藝逐漸凋零，傳承甚為困難。
竹市文化局指出，針對保存者的認定理由，寺廟彩繪師傅栢村承襲開啟新竹彩繪發展的李金泉派系，延續寺廟彩繪特色，投入寺廟彩繪超過60年，讓世人透過彩繪領會文化的奧妙與精髓。
竹市文化局指出，傅栢村一生投入傳統建築彩繪，累積豐富廟宇彩繪經驗，擁有純熟的知識與技術，使用傳統材料（漆），並自製工具，保存傳統技法，彩繪技藝高超備受肯定，也傳承給兩名兒子傅彥淵、傅彥勳，是少數仍使用傳統彩繪技術者。
新竹市政府表示，透過無形文化資產登錄程序，肯定保存者於無形文化資產之貢獻，針對已登錄的傳統工藝項目，將協助辦理基本資料建檔、調查與記錄製作、傳習與傳承活動、教育與推廣活動、保護或活化措施、定期追蹤記錄等，以保存無形文化資產之歷史、藝術及文化價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言