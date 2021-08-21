快訊

金曲32／羅大佑特別貢獻獎幽默稱「一生領一次」 名單持續更新

新竹市無形文化資產 新增登錄「傳統建築彩繪」

中央社 / 新竹市21日電

新竹市無形文化資產審議會」日前決議，新增登錄「傳統建築彩繪」為傳統工藝，並認定從事寺廟彩繪工作超過一甲子的傅栢村為保存者，肯定他在無形文化資產的貢獻。

新竹市文化局表示，「傳統工藝」是指流傳與各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝，而「傳統建築彩繪」是一項足以反映出新竹當時的地方文化、流派特色，並具藝術價值的傳統工藝，但隨現代建築演變，傳統建築彩繪需求減少，致使此項傳統工藝逐漸凋零，傳承甚為困難。

竹市文化局指出，針對保存者的認定理由，寺廟彩繪師傅栢村承襲開啟新竹彩繪發展的李金泉派系，延續寺廟彩繪特色，投入寺廟彩繪超過60年，讓世人透過彩繪領會文化的奧妙與精髓。

竹市文化局指出，傅栢村一生投入傳統建築彩繪，累積豐富廟宇彩繪經驗，擁有純熟的知識與技術，使用傳統材料（漆），並自製工具，保存傳統技法，彩繪技藝高超備受肯定，也傳承給兩名兒子傅彥淵、傅彥勳，是少數仍使用傳統彩繪技術者。

新竹市政府表示，透過無形文化資產登錄程序，肯定保存者於無形文化資產之貢獻，針對已登錄的傳統工藝項目，將協助辦理基本資料建檔、調查與記錄製作、傳習與傳承活動、教育與推廣活動、保護或活化措施、定期追蹤記錄等，以保存無形文化資產之歷史、藝術及文化價值。

新竹 文化資產

延伸閱讀

如何一句話證明在竹科上班？網狂推「5個字」連竹市警察局也認證

新竹大車站綜合規畫案8度流標 竹市檢討標案拚明年動工

新竹市「進擊的公園2.0」 興南公園設施全新啟用

台中石岡萬安宮圖騰彩繪修復 傳承客庄經典工藝

相關新聞

影／新竹南寮波光市集旁碼頭畫紅線 漁民不滿集結抗議

新竹南寮漁港「波光市集」剛開幕，市府昨天在一旁新港四路與碼頭作業區全畫上紅線，禁止臨停作為行人徒步區，由於漁民進出卸貨受...

桃園石門汙水下水道工程訂年底完成 免費接管同意要快

桃園市龍潭區石門汙水下水道系統工程預訂今年底完成，雖然接管率已經超過六成，不過市議員徐玉樹指出，部分還沒完成接管的街廓，...

竹南蜆仔溝滯洪池9月將完工 居民盼解決淹水之苦

歷經多年爭取，苗栗縣竹南鎮中港溪畔的蜆仔溝滯洪池工程將於9月完工，蓄水面積超過1公頃，可貯洪近5萬立方公尺，當地港墘里十...

影／除了馬英九 現任縣市首長第一人 徐耀昌考客語認證

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一名，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，縣長徐耀昌今天上午「身先士卒」率各...

竹縣義民祭再推限量文創平安符 民眾已擔心搶不到了

新竹縣文化局配合今年義民祭系列活動，再度推出應景的義民爺平安符，今年更首度採皮雕製作，雖然成本較高，但更為精緻，相較傳統...

桃市漁港收支不平衡 民代：要開源也要懂節流

桃園市竹圍、永安2漁港被審計處點名改善，地方民意代表認為漁港除了收取船隻作業相關費用，還有很多發展性可以拓展財源，即便開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。