竹南蜆仔溝滯洪池9月將完工 居民盼解決淹水之苦

歷經多年爭取，苗栗縣竹南鎮中港溪畔的蜆仔溝滯洪池工程將於9月完工，蓄水面積超過1公頃，可貯洪近5萬立方公尺，當地港墘里十餘年前艾利颱風淹水嚴重，地方爭取的滯洪池工程數年前進行地質鑽探，不料發現地底垃圾並衍生清除爭議，延宕多時後終於在去年底動工，如今近完工，地方居民期盼未來可免於淹水之苦。

2004年艾利颱風侵台，中港溪因漲潮排水宣洩不暢，甚至溪水從蜆仔溝水門倒灌，鄰近中港溪的港墘、海口、開元等里淹水及膝，災情嚴重，有近2000戶受影響，風災過後，地方要求整治蜆仔溝排水口、闢建滯洪池的聲浪不斷，經爭取，蜆仔溝排水出口滯洪池興建工程3年前準備展開，不料工程單位試挖卻發現下方都是早年傾倒掩埋的垃圾，使得工停擺多時，垃圾協調清除後，工程終於在去年12月開工。

縣府水利處表示，蜆仔溝排水出口因地勢低窪，如遇中港溪外水位升高，內水即無法排出，需使用大型抽水機進行抽排水作業，如遇強降雨時易造成周邊地區淹水，縣府與竹南鎮公所積極爭取闢建滯洪池以改善水患，新建滯洪池用地約1.56公頃、深度約4.9公尺，滯洪量約4萬3918立方公尺，全長約415公尺的池內護岸採塊石護坡型式施作，設置移動式抽水機平台、水情即時監控系統，包括攝影機2台、水位計及監控主機各1台，影像可即時回傳河川局及縣府水情監控中心，工程現已在收尾，預計9月間完工。