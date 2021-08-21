影／除了馬英九 現任縣市首長第一人 徐耀昌考客語認證

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一名，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，縣長徐耀昌今天上午「身先士卒」率各局處主管及農會幹部30多人參加客語能力初級認證，希望藉此帶動縣內學習客語、推動「𠊎講客」風氣，營造客語友善的靚靚苗栗。徐耀昌是目前現任縣市首長參加客語認證的第一人，在此之前僅有前總統馬英九曾在北市長任內參加過認證。

徐耀昌表示，苗栗客家人口約占65％，也是客家大縣，縣府非常認真推動客家事務，提供客語公共服務並營造客語友善環境，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等「全國打頭名」，其中學校教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高、現職公務人員通過客語能力認證的比例，也是8個受評縣市中的第1名，國小學童選修客語概估覆蓋率達85%全國第一，未來將繼續努力提升所屬公教人員通過客語能力認證的比例，讓客語深化為主流通行語，成為苗栗特色。

今天參加客語初級認證的人員，除了徐耀昌，還包括縣府參議、秘書、財政、水利、工務、教育、勞青、行政、政風處、警察局及 警分局、環保局、稅務局、文化觀光局、農會主管約35人，其中近半不是客家人，大家期望應考能起示範作用；為增加應考人員信心，縣府18日特別開辦「特訓班」請來擔任過客語能力認證初級及中高級命題、閱卷委員的專家授課，針對聽力、口語及閱讀測驗3大認證題型進行重點解說。上午眾人進考場前，不忘集體拿著准考證高呼「𠊎一定過」、「𠊎沒問題」等激勵語句提振士氣，希望全數順利過關。