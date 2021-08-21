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竹縣義民祭再推限量文創平安符 民眾已擔心搶不到了

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣義民祭推出文創特色義民爺平安符，首度採用皮件雕刻設計。圖／文化局提供
新竹縣義民祭推出文創特色義民爺平安符，首度採用皮件雕刻設計。圖／文化局提供

新竹縣文化局配合今年義民祭系列活動，再度推出應景的義民爺平安符，今年更首度採皮雕製作，雖然成本較高，但更為精緻，相較傳統平安符更添特色，僅樣品剛出爐就引起民眾熱烈討論，文化局則說屆時將分送給信眾，只是數量有限，目前預計總數700個，已經有民眾開始擔心「搶不到怎麼辦」。

文化局長李安妤表示，今年推出的皮雕平安符有2種款式，造型及配色都有設計感，主要分為紅色及黑色，其中紅色平安符是圓形設計，正面印上「褒忠義民爺」，背面則是「闔家平安」，另款黑色平安符雖然上頭字樣相同，不過整體設計則為六角、長方形，有保佑佩戴者平安、六六大順之意。

文化局今年特別請文創廠商製作，才剛亮相就引起討論，不少民眾已經在詢問如何索取平安符，文化局則表示，平安符到時候會先拿到義民廟中過爐，裡頭還要放入八卦，會在義民祭期間分送給民眾。

文化局 義民祭

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