快訊

金曲32／羅大佑特別貢獻獎幽默稱「一生領一次」 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市漁港收支不平衡 民代：要開源也要懂節流

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市永安、竹圍2漁港被桃園市審計處點名負債累累，多項收費、收租辦法待改善。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
桃園市永安、竹圍2漁港被桃園市審計處點名負債累累，多項收費、收租辦法待改善。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

桃園市竹圍、永安2漁港被審計處點名改善，地方民意代表認為漁港除了收取船隻作業相關費用，還有很多發展性可以拓展財源，即便開源不易，也要設法節流，把錢花在刀口上。

桃園市議員徐其萬認為，漁港除了調高漁船審查費、遊艇停泊費用之外，也可以從攤販管理方面拓展財源。以竹圍漁港為例，每到假日人潮湧現，香腸、飲料等流動攤販也會跟著增加，如果能規劃一個空間讓攤販進駐，一來方便民眾休息吃東西，二來也能集中管理垃圾，維護港區整潔。

徐其萬表示，港區必須要維持整潔，民眾才會有停留的意願，停留的時間越久，帶來的經濟效益才會越大。事實上，攤販們也很希望有一個遮風擋雨的地方能擺攤做生意，也願意繳管理費。因此，如果從攤販集中管理、規劃美食區方面著手，不僅環境整潔與收入兼顧，也能帶動周邊遊憩與漁獲銷售，漁港整體品質也能大幅提升。

「農夫不種田還有一塊地，漁夫不出海只剩一條船。」市議員吳宗憲認為漁民靠天吃飯，生活十分不容易，因此支持市府對堤防、碼頭的相關建設，保障漁民生計。

不過，吳宗憲也直言市府在漁港周邊有許多建設與漁業無關，以青年學習體驗園區為例，花了上千萬元打造，但人潮有限，經濟效益與建設難成正比，如果不積極轉型，長久恐成蚊子館，「市府如再拓展財源方面有困難，就應該設法節流，錢要花在刀口上」。

桃園市永安、竹圍2漁港被桃園市審計處點名負債累累，多項收費、收租辦法待改善。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
桃園市永安、竹圍2漁港被桃園市審計處點名負債累累，多項收費、收租辦法待改善。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

桃園 漁民

相關新聞

影／新竹南寮波光市集旁碼頭畫紅線 漁民不滿集結抗議

新竹南寮漁港「波光市集」剛開幕，市府昨天在一旁新港四路與碼頭作業區全畫上紅線，禁止臨停作為行人徒步區，由於漁民進出卸貨受...

桃園石門汙水下水道工程訂年底完成 免費接管同意要快

桃園市龍潭區石門汙水下水道系統工程預訂今年底完成，雖然接管率已經超過六成，不過市議員徐玉樹指出，部分還沒完成接管的街廓，...

竹南蜆仔溝滯洪池9月將完工 居民盼解決淹水之苦

歷經多年爭取，苗栗縣竹南鎮中港溪畔的蜆仔溝滯洪池工程將於9月完工，蓄水面積超過1公頃，可貯洪近5萬立方公尺，當地港墘里十...

影／除了馬英九 現任縣市首長第一人 徐耀昌考客語認證

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一名，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，縣長徐耀昌今天上午「身先士卒」率各...

竹縣義民祭再推限量文創平安符 民眾已擔心搶不到了

新竹縣文化局配合今年義民祭系列活動，再度推出應景的義民爺平安符，今年更首度採皮雕製作，雖然成本較高，但更為精緻，相較傳統...

桃市漁港收支不平衡 民代：要開源也要懂節流

桃園市竹圍、永安2漁港被審計處點名改善，地方民意代表認為漁港除了收取船隻作業相關費用，還有很多發展性可以拓展財源，即便開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。