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桃市漁港收支不平衡 民代：要開源也要懂節流
桃園市竹圍、永安2漁港被審計處點名改善，地方民意代表認為漁港除了收取船隻作業相關費用，還有很多發展性可以拓展財源，即便開源不易，也要設法節流，把錢花在刀口上。
桃園市議員徐其萬認為，漁港除了調高漁船審查費、遊艇停泊費用之外，也可以從攤販管理方面拓展財源。以竹圍漁港為例，每到假日人潮湧現，香腸、飲料等流動攤販也會跟著增加，如果能規劃一個空間讓攤販進駐，一來方便民眾休息吃東西，二來也能集中管理垃圾，維護港區整潔。
徐其萬表示，港區必須要維持整潔，民眾才會有停留的意願，停留的時間越久，帶來的經濟效益才會越大。事實上，攤販們也很希望有一個遮風擋雨的地方能擺攤做生意，也願意繳管理費。因此，如果從攤販集中管理、規劃美食區方面著手，不僅環境整潔與收入兼顧，也能帶動周邊遊憩與漁獲銷售，漁港整體品質也能大幅提升。
「農夫不種田還有一塊地，漁夫不出海只剩一條船。」市議員吳宗憲認為漁民靠天吃飯，生活十分不容易，因此支持市府對堤防、碼頭的相關建設，保障漁民生計。
不過，吳宗憲也直言市府在漁港周邊有許多建設與漁業無關，以青年學習體驗園區為例，花了上千萬元打造，但人潮有限，經濟效益與建設難成正比，如果不積極轉型，長久恐成蚊子館，「市府如再拓展財源方面有困難，就應該設法節流，錢要花在刀口上」。
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