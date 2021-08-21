桃市漁港收支相差超過百倍 審計處點名改善

桃園市竹圍、永安2漁港配合農委會多元化發展政策，港區陸續興建多項設施，但被審計部桃園審計處點名負債累累，多項設施未取得使用執照就開放民眾使用，甚至有部分土地遭占用卻未收取租金或補償金；負責管理漁港的桃園市農業局表示，漁港以服務漁民為主要目的，非營利單位，尊重審計處意見，相關問題都已在處理及調整。

桃園市審計處指出，竹圍、永安2個漁港近4年漁船查驗、遊艇停泊的年度收入僅2萬元到4萬元不等，但每年堤防、碼頭等設施維護費用高達4百萬元，2019年更超過6百萬元，收支相差超過百倍。

審計處還點名竹圍、永安2漁港為了容納觀光人潮，各設置了1198個和739個停車格，但遲未辦理收費，不符合使用者付費原則，也造成財政負擔增加。另外，港區有土地遭民眾占用搭建倉庫，出租給漁會辦公的辦公大樓也有轉做景觀餐廳使用情形，但權責單位桃園市農業局遲未辦理租金調整或收取土地佔用的補償金。

另外，2個漁港近4年堤防、碼頭等公共設施興修經費超過4億元，但許多設施未取得使用執照或雜項執照就開放民眾使用，也有違法疑慮，應盡快改進。

桃園市農業局表示，漁港有些設施（例如：漁具倉庫）是30多年前興建，當時並無使用執照規定，不過尊重審計處意見，已陸續辦理補照。有關土地遭占用部分，今年初已經完成會勘，多半位於港區邊緣，已依相關規定追討占用補償金，占用國有林地的部分則會依法排除。