標本大師打造老虎標本活靈活現 台灣昆蟲館新竹館展出

台灣知名標本大師黃雯杰最近完成1件老虎標本，他從南非進口真實的老虎外皮，靠著毛皮反覆調整老虎的五官身體等細節，最近在新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館新竹館展出，栩栩如生的老虎標本，讓不少參觀者看了都不禁大吃一驚「好像真的老虎！」

市府指出，台灣昆蟲館新竹館因應本土疫情升溫，5月15日與新竹市立動物園同步休館，歷經70多天的整備已在7月27日重新開館，館內趁休館期間強化防疫措施與環境整修，最近也展出標本大師黃雯杰的最新老虎標本作品，展期將持續到今年底。

37歲的黃雯杰已有十幾年製作標本經驗，研讀生命科學背景的他，自掏腰包買材料、自學做標本，從鳥類開始，製作過各種動物，他回憶製作標本最難的是大象，除了體積龐大，如何保存大象皮膚的皺褶與紋路也是一大挑戰，要完成需花上整整1年時間。

黃先前曾製作紅毛猩猩貝比的標本，放在動物園內的森林食堂展出，成了生命教育一環，黃最近也再為新竹市民帶來老虎標本，他說，做標本做得像最重要，尤其老虎五官差1公分就差很多，他反覆調整老虎外觀等細節，盼大小朋友對動物有進一步認識。

針對這次老虎標本，黃雯杰認為，「製作貓科動物最困難的在於頭部」，不像鹿、馬等長型臉，貓科動物臉型短、類似人臉，在眼距、鼻子、耳朵、嘴巴、牙齒等，若差個1公分就會相當明顯，比起其他動物標本需更精準地測量這些五官的位子。

「皮會一直糾正你。」黃雯杰也分享，製作標本需對動物有深刻理解，從肌肉、結構學等基礎，都須花時間鑽研、累積，如貼合真皮與假體時，要反覆來回修正假體大小適應毛皮，重現、保存動物原本樣貌，他也認為「還原動物真實樣貌關鍵是外皮」，因老虎天性獵食動物，臉頰與嘴巴張開比例大，製作標本時要格外注意變形比例。