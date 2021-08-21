竹北新瓦屋遊客多 公廁空間大改造滿足民眾如廁需求

新瓦屋客家文化保存區位於新竹縣竹北市的鬧區，周圍被住宅高樓環繞包圍，但保存區內有大片綠蔭，每到假日更時常舉辦活動或市集，還有許多有特色的藝文店家，使得遊客絡繹不絕，卻也衍生公廁不足的問題，文化局乾脆將公廁重新設計施工，還完善無障礙友善設施，希望能滿足遊客如廁需求。

文化局說明，公廁改善工程在今年4月7日動工，沒多久就碰上疫情，新瓦屋因而暫時關閉，也讓工程可以不受假日遊客人潮影響，順利在7月30日就竣工，並在這個月6日完成驗收並開放使用。

文化局長李安妤表示，因為新瓦屋聚落都是十分傳統的客庄建築，因此公廁外觀為了配合聚落建築風格，也維持傳統紅磚牆老屋樣式，工程由客家委員會補助，計畫總經費238萬元，其中中央補助款200萬，縣府配合款38萬，解決了新瓦屋長久以來廁間數量不足問題，也更新管線、照明及排水，大幅提升公廁環境品質及美觀。

改善後的東、西側公共廁所，改為單一出入口，消除高低落差台階，並將原先1間無障礙廁所的地面改善平整，提升空間明亮度，而原有的7間女廁增加至13間女廁，設置3間男廁，另增加2間兒童馬桶座，以滿足不同族群所需，同時也改善現有哺乳室及增設洗手台、尿布台等設備。