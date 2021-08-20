下修開放20至35歲打高端 苗栗符合資格者5成6預約

公費疫苗預約平台第6輪將於8月23至29日施打高端疫苗，苗栗縣獲配發1萬800劑，但首批符合接種資格者僅6883人完成預約，因未滿額，中央宣布下修開放資格到20至35歲預約接種，新增開放對象苗栗縣符合資格者有5134人，到今天中午登記截止共2899人登記預約，也未突破六成，總計縣內2批預約接種第6輪高端疫苗人數達9782人，如依原先配發1萬800劑疫苗計算，第6輪高端疫苗預約已達9成，但與可預約接種人數仍有相當落差。

苗栗縣衛生局表示，第6輪首批完成預約登記者有6883人，下修開放預約年齡後，兩天來共增加2899人完成登，縣內第6輪登記預約高端疫苗接種達9782人，縣府已於預約平台廣設71個接種據點，分別於18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院與40家合約診所，以提升鄉親接種疫苗施打可近性。

苗栗縣議會日前臨時會通過提案，建請苗栗縣政府只能替苗栗縣民接種取得國際認證的新冠肺炎疫苗，此提案被外界視為反高端疫苗，但提案屬建議性質，縣府目前仍配合中央辦理疫苗接種相關事宜。