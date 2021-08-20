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每逢大雨必淹水 桃園大溪武嶺橋排水溝終於要改善

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪崎頂下坡路段在武嶺橋附近逢稍大雨就會出現像小溪一樣的水流，原因是無法即時導入水溝。記者鄭國樑／攝影
大溪崎頂下坡路段在武嶺橋附近逢稍大雨就會出現像小溪一樣的水流，原因是無法即時導入水溝。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪區崎頂台3線與台4線共線上、下坡路段靠近大溪區武嶺橋，只要大雨就容易積水，經查排水溝為40年前設計，已難負荷現況需求，地方和公路總局工務段會勘後都認為須改善。由於區公所沒有經費，也對是否該負擔改善工程費有意見，經民代協調後，公路總局同意負擔改善經費早日施工。

公路總局第一區養工處復興工務段表示，先前立法委員趙正宇會勘後，請工務段及公所各依權責改善台3線崎頂下坡段強降雨易積水問題；後來另與市議員陳治文辦會勘，陳建議立即改善台3線大溪區武嶺橋西端佛像前排水問題，以及人行步道及下坡路段排水，後續如果其他路段還有積水問題也應逐年改善。

復興工務段指出，該下坡段人行道、排水溝渠等，依省道附屬設施的維護管理權責劃分，雖然都市計畫地區屬地方政府權責，但經協商後為顧及用路人安全，復興工務段同意協助改善。

陳治文彙整會勘各單位意見，包括復興工務段就該排水溝先辦理清理疏浚，並研議改善道路溝排水口方式及該路段末端排水暗管管徑加大，排入三元一街大排。

另外，大溪區公所就原現有排水孔與路面垂直，無法將雨水有效的導入排水溝，以致無法將路面雨水逕流快速排除，請復興工務段協助於靠近路緣石側邊增設集水井排入原有水溝，增進排水效率。

陳治文表示，台3、台4共缐上、下坡路段單程總長1公里，從原來2缐道路拓寬為目前4缐道近40年，如今氣候變遷差異大，40年前的排水設計應無法負荷現在況，而地方建設不是只有單一單位或中央的事，提醒市政府相關局處包括區公所，屬於自己權責該負責就不要推諉。

下雨天路邊的積水沒有辦法流入大排。記者鄭國樑／攝影
下雨天路邊的積水沒有辦法流入大排。記者鄭國樑／攝影
排水溝上的柵格被指不利於雨水快速流入。記者鄭國樑／攝影
排水溝上的柵格被指不利於雨水快速流入。記者鄭國樑／攝影

人行道 武嶺

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