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每逢大雨必淹水 桃園大溪武嶺橋排水溝終於要改善
桃園市大溪區崎頂台3線與台4線共線上、下坡路段靠近大溪區武嶺橋，只要大雨就容易積水，經查排水溝為40年前設計，已難負荷現況需求，地方和公路總局工務段會勘後都認為須改善。由於區公所沒有經費，也對是否該負擔改善工程費有意見，經民代協調後，公路總局同意負擔改善經費早日施工。
公路總局第一區養工處復興工務段表示，先前立法委員趙正宇會勘後，請工務段及公所各依權責改善台3線崎頂下坡段強降雨易積水問題；後來另與市議員陳治文辦會勘，陳建議立即改善台3線大溪區武嶺橋西端佛像前排水問題，以及人行步道及下坡路段排水，後續如果其他路段還有積水問題也應逐年改善。
復興工務段指出，該下坡段人行道、排水溝渠等，依省道附屬設施的維護管理權責劃分，雖然都市計畫地區屬地方政府權責，但經協商後為顧及用路人安全，復興工務段同意協助改善。
陳治文彙整會勘各單位意見，包括復興工務段就該排水溝先辦理清理疏浚，並研議改善道路溝排水口方式及該路段末端排水暗管管徑加大，排入三元一街大排。
另外，大溪區公所就原現有排水孔與路面垂直，無法將雨水有效的導入排水溝，以致無法將路面雨水逕流快速排除，請復興工務段協助於靠近路緣石側邊增設集水井排入原有水溝，增進排水效率。
陳治文表示，台3、台4共缐上、下坡路段單程總長1公里，從原來2缐道路拓寬為目前4缐道近40年，如今氣候變遷差異大，40年前的排水設計應無法負荷現在況，而地方建設不是只有單一單位或中央的事，提醒市政府相關局處包括區公所，屬於自己權責該負責就不要推諉。
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