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新竹大車站綜合規畫案8度流標 竹市檢討標案拚明年動工

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹大車站計畫是全台第一個採跨站平台方式縫合前後站的交通計畫，圖為示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹大車站計畫是全台第一個採跨站平台方式縫合前後站的交通計畫，圖為示意圖。圖／新竹市政府提供

新竹大車站計畫是新竹市政府重大建設之一，行政院也納入前瞻計畫，已核定5.5億元經費支持，不過，市府去年起著手綜合規畫案，迄今8度流標，被審計單位點名檢討；主辦的市府都發處回應，大車站計畫為台灣首見的跨站平台型態，國內能負責的廠商少，將檢討相關工項並調高預算金額，希望今年綜合規畫案如願標出，拚明年動工。

新竹車站是西部幹線重要車站，更是百年古蹟，但因軌道分割造成前後站發展失衡，竹市府赴日考察後提出新竹大車站計畫，將是全台第一個採跨站平台方式縫合前後站的交通計畫，預計在既有鐵軌上面打造一座大平台，除了結合售票、商業空間等，也會結合公園遊憩等建設，透過跨站平台連結周邊的開發區，目標再創百年車站風華。

大車站計畫經費65.3億元，工期預估10年，行政院去年核定可行性研究，並編列5.5億元預算支持，作為竹市府今年與明年度執行細部設計與部分工程經費，後續年度工程經費配合前瞻或中央公務預算等年度計畫編列，市府也在去年啟動綜合規畫案作業。

不過，新竹市審計室最新決算報告點出市府辦理的新竹大車站平台計畫綜合規畫作業招標迄今，仍無廠商投標，直指原因出在市府未確實檢討流標原委與妥擬具體招標策略，導致多次流標，導致計畫期程難預期，影響施政計畫效益展現，亟待研謀改善。

依據政府電子採購網公開資訊，新竹大車站綜合規畫案第8次招標，日前決標也無人投標，導致8度流標，市府都市發展處處長許志瑞分析，新竹大車站為台灣第一件且大規模的立體跨站計畫，目前國內能夠承作的廠商本就不多，加上近年中央推動前瞻基礎建設計畫，多個縣市都在推動軌道建設，有意願的廠商分身乏術，難同時兼顧多案。

許志瑞說，先前多次流標後就有持續檢討標案內容，並適度調整工項內容，由於此次已是第8次流標，會再了解潛在廠商對標案可能的疑慮進行檢討，目前標案預算金額3900萬元，下次招標也計畫調高金額，市府會努力朝大車站明年動工的目標邁進。

新竹 行政院

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