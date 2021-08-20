議會雖反對 苗栗縣高端疫苗預約率達95％

苗栗縣議會日前通過提案，建請苗栗施打的疫苗須經國際認證，但疫苗預約平台第6輪高端疫苗預約到今天中午，苗栗可預約1萬800人，9782人預約完成，預約率約90.5％。

苗栗縣議會17日通過中國國民黨苗栗縣議會黨團提的臨時動議，要求苗栗使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗須經國際認證才能施打，但提案無強制力；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日說，疫苗接種是全國統一事項，要依中央政府規定辦理。

苗栗縣政府衛生局表示，縣府已於預約平台廣設71個接種據點，分別為18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院與40家合約診所，提升民眾接種疫苗施打可近性。

衛生局說，高端疫苗為單次劑量接種，無任何殘劑，請民眾於平台預約接種後，備妥身分證件與全民健康保險卡準時報到。