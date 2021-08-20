6億元打造的桃園陽光劇場竣工 鄭文燦要辦音樂會

位於桃園市大園區、斥資6.32億元打造的桃園陽光劇場在新冠肺炎疫情嚴峻期間竣工，桃園市長鄭文燦今天前往視察，預告年底舉辦的鐵玫瑰音樂節將移師此地舉辦，另外耶誕節也將舉行啟用音樂會，廣邀民眾一起同歡體驗。

桃園市工務局指出，桃園陽光劇場是以「桃園流行音樂露天劇場新建工程」計畫辦理，總經費6.32億元由中央文化局補助2.39億元、地方自籌3.93億元，場館總樓地板面積約1.6萬平方公尺，設有地上2層、地下1層的建築，以及可容納1.5萬人的露天劇場。

鄭文燦視察時表示，戶外表演場地常面臨人員動線混亂、場地排水不佳和流動廁所設置等問題，桃園陽光劇場在興建時都有注意到，除了周邊也設置多個出入口，草坡、草丘下方也設有特殊排水系統和洗手間， 讓場地兼具美觀與實用。

陽光劇場雖然還在驗收階段，但鄭文燦已預告今年的鐵玫瑰音樂節將在此舉辦，緊接著還有開幕音樂會和文化市集，明年則會有更多活動選在劇場舉行。