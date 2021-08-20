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6億元打造的桃園陽光劇場竣工 鄭文燦要辦音樂會
位於桃園市大園區、斥資6.32億元打造的桃園陽光劇場在新冠肺炎疫情嚴峻期間竣工，桃園市長鄭文燦今天前往視察，預告年底舉辦的鐵玫瑰音樂節將移師此地舉辦，另外耶誕節也將舉行啟用音樂會，廣邀民眾一起同歡體驗。
桃園市工務局指出，桃園陽光劇場是以「桃園流行音樂露天劇場新建工程」計畫辦理，總經費6.32億元由中央文化局補助2.39億元、地方自籌3.93億元，場館總樓地板面積約1.6萬平方公尺，設有地上2層、地下1層的建築，以及可容納1.5萬人的露天劇場。
鄭文燦視察時表示，戶外表演場地常面臨人員動線混亂、場地排水不佳和流動廁所設置等問題，桃園陽光劇場在興建時都有注意到，除了周邊也設置多個出入口，草坡、草丘下方也設有特殊排水系統和洗手間， 讓場地兼具美觀與實用。
陽光劇場雖然還在驗收階段，但鄭文燦已預告今年的鐵玫瑰音樂節將在此舉辦，緊接著還有開幕音樂會和文化市集，明年則會有更多活動選在劇場舉行。
鄭文燦也說，陽光劇場只是整體開發計畫的一部分，未來還有「國際原住民族文化創意產業園區」、「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址」等工程要進行，整體計畫預計在2024年6月完工。
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