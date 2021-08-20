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釣竿方案大專青年當課輔哥哥姊姊 創造美好回憶的循環

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶中心在疫情期間排除萬難，8月2日開辦學童課輔班，邀參加釣竿方案的大專生擔任課輔哥哥、姐姐，帶領23名學童完成3周課程並於今天結業。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心在疫情期間排除萬難，8月2日開辦學童課輔班，邀參加釣竿方案的大專生擔任課輔哥哥、姐姐，帶領23名學童完成3周課程並於今天結業。記者胡蓬生／攝影

苗栗家扶中心在疫情期間排除萬難，8月2日開辦學童課輔班，並邀參加釣竿方案的大專生擔任課輔哥哥、課輔姐姐，帶領23名學童完成3周課程，今天結業；這次課輔課程以「能源」為主題，以學童的生活發想，希望寓教於樂之外，更能讓大家從日常生活中感受到能源的珍貴與重要性，進而能珍惜、感恩與回饋。

「小時候我來參加課輔班，長大後我還想回來課輔班！」鴿子哥哥與鹿鹿姐姐小時候曾參加課輔班，在課輔班獲得許多珍貴與美好的回憶，長大後更立志要重回課輔班擔任課輔哥哥、課輔姊姊，要讓這份美好的善意繼續流傳下去。

苗栗家扶中心指出，課輔班與苗栗家扶第17屆大專釣竿方案合作，由參加釣竿方案的大專生擔任課輔哥哥、課輔姐姐，他們除希望能為社會發聲之外，更希望盡一己之力，因此選擇投身課輔班，從7月27日起進行5天課程籌備工作，8月2日直接進入課輔班帶領23名學童，藉由大哥哥、大姊姊的示範，也在課輔班撒下回饋與感恩的希望種子，創造美好回憶的循環。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，家扶課輔導配合各項防疫規定和要求，參與的大專生每周都快篩採檢，家扶為讓這群大專生在求學之路上更順遂，9月將頒發2021年第二學期大專及高中獎助學金，預計頒發216名大專生，其中大專及研究所新生79名（大專76名、研究所3名）、高中職生232人（高一新生99人），總計將發出542萬元，但目前仍不足125萬元，期待社會大眾能挹注獎助學金，讓經濟困頓的受助學子能順利持續升學及完成學業，保障經濟弱勢兒少受教育機會，並透過提高學歷增進社會競爭力，助家庭早日脫貧。

學童課輔班以「能源」為主題安排各項課程與實作。記者胡蓬生／攝影
學童課輔班以「能源」為主題安排各項課程與實作。記者胡蓬生／攝影
學童課輔班以「能源」為主題安排各項課程與實作。記者胡蓬生／攝影
學童課輔班以「能源」為主題安排各項課程與實作。記者胡蓬生／攝影

課輔班 家扶中心

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