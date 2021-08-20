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苗縣首座大型親子館在頭份闢建 今天動土明年10月完工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣首座大型親子館上午在頭份動土，縣長徐耀昌率地方各界代表焚香祝禱並動鏟，工程預計明年10月完工，提供親子優質的共玩場地。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座大型親子館上午在頭份動土，縣長徐耀昌率地方各界代表焚香祝禱並動鏟，工程預計明年10月完工，提供親子優質的共玩場地。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣首座大型親子館今天上午在頭份市動土，縣長徐耀昌率地方各界代表焚香祝禱，工程預計明年10月完工，屆時將提供一處有趣、輕鬆好玩的親子共玩場地。

縣府指出，頭份市為人口成長與新興科技產業發展區域，每年移入的年輕人口呈正成長，區域必須配合提供育兒資源，縣府投入1億6200萬元，規畫利用后庄國小文小六用地，在幼英街與幼英街37巷交叉路口新建親子館主建築物。

建築師簡報頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程指出，親子館主建築物以興建 1 棟主館 1 至 2 層鋼構造、1 棟副館 3 層鋼構造及連通空橋，親子館總樓地板面積約2050 平方公尺。主館1至2層空間規畫為親子休憩區、遊戲區(一)提供0到2歲幼童遊戲、遊戲區(二)提供3到6歲孩童嬉戲、大肢體活動空間，另有門廳原野樹屋區、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區( 包含沙坑樹穴、小汽車區、結合爬網及滑梯遊具設施） ，還有半戶外戲水區、屋頂花園、廁所等設施；副館1至3層空間規畫閱覽區、諮詢室2間、手創藝術教室1間、廁所等空間。

徐耀昌表示，考量頭份、竹南人口占全縣比例一半，且兩市鎮高樓大廈林立，亟需親子休憩空間，因此在頭份后庄興建大型親子館，這也是全縣首座室內親子館，區分年齡層提供不同設施，並有動、靜態活動空間與功能，打造社區化全功能、多樣化、 安全優質的親子活動據點。

此外，縣府推動公園2.0計畫為縣內老舊公園進行改造，頭份市蟠桃公園新增設施工程上午也舉辦開工祈福典禮，將投入經費1123萬元，以「林間尋遊」主題為營造亮點，打造全齡親子遊樂設施，並規畫林間尋遊主體遊戲場1座，包含棧道、滑梯、躺網、滑竿、攀爬牆板等多項設施，另外也設置鳥巢鞦韆、旋轉飛輪及及蹺蹺板等設施。

頭份市蟠桃公園新增設施工程上午舉辦開工祈福典禮，將投入經費1123萬元，以「林間尋遊」主題為營造亮點。圖／苗栗縣政府提供
頭份市蟠桃公園新增設施工程上午舉辦開工祈福典禮，將投入經費1123萬元，以「林間尋遊」主題為營造亮點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座大型親子館上午在頭份動土，縣長徐耀昌率地方各界代表焚香祝禱並動鏟，工程預計明年10月完工，提供親子優質的共玩場地。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座大型親子館上午在頭份動土，縣長徐耀昌率地方各界代表焚香祝禱並動鏟，工程預計明年10月完工，提供親子優質的共玩場地。圖／苗栗縣政府提供

親子 建築 徐耀昌

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