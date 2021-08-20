新竹市「進擊的公園2.0」 興南公園設施全新啟用

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則，改造轄內10座公園，首座完成的興南公園即將啟用，新竹市長林智堅今天前往體驗新設施。

林智堅表示，「進擊的公園2.0」盤點位於城市步行路線、觀光節點的10處公園，考量融合在地元素又兼具美感與安全為設計主軸，且照顧到社區民眾需求，以興南公園為例，涼亭是當地長輩非常仰賴的休息空間，因此保留涼亭建築重新美化，並在休憩迴廊新增遮蔭、遮風的固定式「百葉簾」，具遮風、遮陽功能，讓長輩使用上更便利舒適。

林智堅表示，改造後的興南公園擁有竹市首座彈跳網，更有親子鞦韆讓家長與孩子一起同樂，周圍則打造210公尺環園步道，全區無障礙，公園內的遊具皆經過安全認證，夜間照明燈具則設計反射板，不僅提升夜間亮度，也讓光線更柔和不影響周遭社區。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖指出，興南公園占地0.3公頃，約有30年歷史，周圍住宅區密集，是市民重要休憩空間，但原設施老舊，有鋪面高低不平整、排水不佳、樹木生長空間不足等問題，此次改造工程將綠地面積從13%增至45%，除整修現有涼亭及長廊，並新設樹蔭平台保護樹木浮根，讓行走更安全。

顏章聖表示，竹市近年啟動「進擊的公園」改造全市23座公園，獲得市民迴響，因此展開第二階段改造，盤整10座公園進行改善，除了即將開放使用的興南公園外，米粉寮公園及港南運河公園南段正施工中，湳雅大公園將於10月動工，其餘公園皆進入設計規劃階段。