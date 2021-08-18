快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批發振興券未站人民立場 邱奕勝籲桃市府加碼回饋市民

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝批執政黨發振興券未站在人民立場。圖／市議長辦公室提供
桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝批執政黨發振興券未站在人民立場。圖／市議長辦公室提供

行政院預定10月發放5000元振興券，桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝今天下午表示，振興券政策可看出執政者一意孤行，沒有考量人民真正需要，明明可以直接發現金，讓老百姓拿錢做多元運用，讓弱勢百姓可以繳學費、房租各種用途，他呼籲市政府配合振興券除了好市券200換400元之外，應再直接加碼回饋嘉惠市民。

邱奕勝表示，他接到許多民眾向他反應，希望這次振興券改用現金發放，執政黨原本可以從善如流獲得民意，最後卻未站在人民的立場，發放振興券，有發放總比沒發放好，但是政府的政策至今還有KTV等許多行業受疫情限制未解封，未來振興券發放也應配合將這些受限制店家逐漸解封鬆綁，否則如何振興經濟。

桃園 行政院 疫情

延伸閱讀

桃捷公司總經理蒲鶴章傳婚外情 桃市府說話了

習近平宣告 中國大陸要從部分人「先富」轉向「共同富裕」

桃園虎頭山5G自駕車基地上路 議長：桃園獨特創業基地

江啟臣悄訪桃園 邱奕勝勸「蹲下躍起跳更高」

相關新聞

羽球男雙金牌場下較勁這件事 王齊麟笑稱打不過李洋

桃園市議員牛煦庭今天專訪東京奧運羽球男雙金牌得主王齊麟和李洋，談到比賽時的心情，李洋表示「場下緊張，場上就放手衝」，王齊...

批發振興券未站人民立場 邱奕勝籲桃市府加碼回饋市民

行政院預定10月發放5000元振興券，桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝今天下午表示，振興券政策可看出執政者一意...

使用數據難整合 桃園市民卡將推2.0版

桃園市民卡從2015年9月至今發行約170萬張，但因為提供服務的票證公司不同，民眾使用情況及消費數據難以整合，讓市府有意...

航空城其他搬遷區協價至8月24日 鄭文燦：建物總補償469億

桃園航空城計畫其他搬遷區地上物協議價購作業正在延長受理，市長鄭文燦今天表示，為方便其他搬遷區地主提出協議價購同意書，領取...

苗栗市貨轉區變更產專區案 縣府核定市地重劃範圍

苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的台6線、台72線口，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更產業專用區案，擬推動水鶴自辦...

苗縣長「身先士卒」報考客語認證 考前題型解說特訓

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，推動「𠊎講客」 ，縣長徐耀昌及單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。