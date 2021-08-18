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批發振興券未站人民立場 邱奕勝籲桃市府加碼回饋市民
行政院預定10月發放5000元振興券，桃園市議會議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝今天下午表示，振興券政策可看出執政者一意孤行，沒有考量人民真正需要，明明可以直接發現金，讓老百姓拿錢做多元運用，讓弱勢百姓可以繳學費、房租各種用途，他呼籲市政府配合振興券除了好市券200換400元之外，應再直接加碼回饋嘉惠市民。
邱奕勝表示，他接到許多民眾向他反應，希望這次振興券改用現金發放，執政黨原本可以從善如流獲得民意，最後卻未站在人民的立場，發放振興券，有發放總比沒發放好，但是政府的政策至今還有KTV等許多行業受疫情限制未解封，未來振興券發放也應配合將這些受限制店家逐漸解封鬆綁，否則如何振興經濟。
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