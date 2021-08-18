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航空城其他搬遷區協價至8月24日 鄭文燦：建物總補償469億

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城計畫其他搬遷區地上物協議價購作業延至8/24，機場園區及其他第一期地區建物總補償費高達469億元。記者曾增勳／攝影
桃園航空城計畫其他搬遷區地上物協議價購作業延至8/24，機場園區及其他第一期地區建物總補償費高達469億元。記者曾增勳／攝影

桃園航空城計畫其他搬遷區地上物協議價購作業正在延長受理，市長鄭文燦今天表示，為方便其他搬遷區地主提出協議價購同意書，領取市府加發獎勵金，已放寬受理協議價購簽署期限至24日，其中機場園區同意協議價購比例達83%、附近第一期地區土地同意協議價購比例也提升到80%，預估其他搬遷區建物總補償費高達469億元。

桃園航空城計畫桃園機場園區及附近一期土地徵收區計畫，總共2598公頃，已通過內政部審議和相繼進行徵收，目前優先搬遷區470公頃進入地上物搬遷作業，預定11月進行公共設施工程，明年進行安置街廓土地及興建安置住宅，其他非優先搬遷區2198公頃，協議價購簽署同意書受理一度至8月13日後，鄭文燦接獲民眾反應指示再延長受理至24日。

市政會議針對航空城計畫其他搬遷區地上物徵收計畫討論，鄭文燦說，其他搬遷區地上物協議價購原定延長至13日，讓建物地主有充裕時間提出簽署同意書，因為部分地主誤信不實消息，未在期滿前提出申請，無法領取市府加碼7.5%獎勵金，才決定再放寬受理協議價購簽署至24日，保障居民權益。

市府地政局表示，針對其他搬遷地區自願優先搬遷作業，地主若完成協議價購簽署，第一次可拿到協議價購加5%補賞，預定明年3月底完成搬遷、再發給加碼獎勵金20%、明年12月底完成搬遷、發給加碼獎勵金15%，鼓勵有意願優先搬遷居民向市府申請，其中機場園區預估建物總補償費291億元，附近一期地區建物總補償費達178億元。

市議員徐其萬表示，市府規定其他搬遷區自願優先搬遷區地主，必須達60%地主同意才能補償獎勵金，但是居民面臨有的人同意優先搬遷、有人不同意，造成困擾，市府應該對不想搬遷居民就不要搬遷，盡量協助願意搬遷居民完成搬遷作業，讓這些居民提早找房子或租房。

桃園機場 鄭文燦 航空城

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