使用數據難整合 桃園市民卡將推2.0版

桃園市民卡從2015年9月至今發行約170萬張，但因為提供服務的票證公司不同，民眾使用情況及消費數據難以整合，讓市府有意推出「市民卡2.0」版本，正由資訊科技局規劃中。

資科局統計，桃園市民卡有多項功能，除了做為搭乘大眾交通運輸工具的墊子票證，也能做為電子錢包、圖書館借書證、學生證和累積紅利的集點卡，發行至今，最頻繁使用的功能是交通票證4.2億次，其次是電子錢包3千7百萬次。

資科局指出，桃園市民卡做為電子票證使用，民眾使用情況及數據多導向票證公司，又因票證公司不同，使得資訊整合及分析使用情況不易，所以才提出「市民卡2.0」想法，以單一平台和虛擬會員的管理方式整合數據。舉例來說，民眾現在使用實體卡搭車，搭車數據是悠遊卡或一卡通公司掌握，未來使用平台系統刷卡搭車，資料則會回傳到市府。

資科局進一步表示，「市民卡2.0」目前尚未定調以手機APP或網頁模式呈現，但未來不僅止於現有的票證服務，也會包含其他局處的活動及服務，例如提領好市券、觀光虛擬振興券和過卡兌換禮品等，減少其他局處挹注經費開發APP或活動網頁情形。

資科局長余宛如表示，相關計畫目前正在進行使用者需求訪談，預計110年第四季建置軟硬體、111年第一季進行功能測試，規劃推出紅利、行動支付等功能、111年第二季進行資料串接、111年第三季完成展示。

市長鄭文燦則表示，未來將以市民卡數位軌跡數據做為市府精進服務的基礎，針對每一個市民推送個人化的市政及相關應用服務。