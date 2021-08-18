徐耀昌帶頭報考客語認證 苗縣府主管特訓備戰

苗栗縣是客家大縣，為營造客語友善環境，縣長徐耀昌率縣府團隊報考客語初級認證，今天參加研習課程，為21日的認證考試積極備戰，盼帶頭示範推廣客語、提升公務客語能力。

徐耀昌指出，苗栗縣客家人口比例約佔65%，是客家大縣，縣府努力推動客家事務，並連續3年獲客委會「推動客語為通行語」執行成效第一，自己身為客家人，雖然開口說客語不成問題，但為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，今年特地與縣府多名主管報考，希望起示範作用，強化客語推動政策。

徐耀昌表示，目前在縣府大樓等洽公機關常見有客語俗諺及標章，營造客語友善環境，並且為提升通過客語認證比例，縣府也協助鄉鎮市公所及自辦開設客語認證研習班、公務客語研習班，訂定客語能力認證獎勵計畫，發放獎勵金予通過中級及中高級的縣民等，今年還特地錄製客語認證教學影片在縣內有線電視公用頻道、YouTube、文觀局官網等平台供民眾線上學習。

客語初級認證考試將於21日在苗栗農工舉辦，徐耀昌及報考的縣府團隊主管今天參加研習課程，由擔任過客語能力認證初級及中高級命題、錄音、閱卷委員的老師徐煥昇授課，針對聽力、口語及閱讀測驗等3大題型重點解說、加強解題技巧。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，這次縣府團隊報考客語初級認證，除了縣長之外，還有參議、秘書、工務、勞工及青年發展處、警察局、環保局等單位主管約35人，其中有10餘人為閩南人，研習課程中不少人認真學習做筆記，希望大家都可以順利通過認證，提升公務客語能力，營造客語友善環境。