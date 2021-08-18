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苗縣回收廢3C「加碼抽大獎」21、28日推出2場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局8月21、28日將分別在家樂福苗栗店、大潤發頭份店舉辦「廢資訊物品兌換回收抽抽樂」活動。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局8月21、28日將分別在家樂福苗栗店、大潤發頭份店舉辦「廢資訊物品兌換回收抽抽樂」活動。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣環保局8月21、28日將分別在家樂福苗栗店、大潤發頭份店舉辦「廢資訊物品兌換回收抽抽樂」活動，民眾提供廢鍵盤及廢桌上型電腦螢幕可兌換便利商店50元商品卡，如果是廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢桌上型電腦主機及廢手機，可兌換禮卷100元及參加抽獎資格，獎品有iPhone 12手機。

苗栗縣環保局指出，環保局將舉辦2場次廢資訊物品兌換回收抽抽樂活動，分別是8月21日早上10點至下午2點在家樂福苗栗店1樓、8月28日早上10點至下午2點在大潤發頭份店1樓，回收完整的廢鍵盤及廢桌上型電腦螢幕可兌換便利商店50元商品卡。

如果是廢可攜式電腦（筆記型電腦）、廢平板電腦、廢桌上型電腦及廢手機可兌換禮卷100元及參加抽獎資格，獎項為iPhone 12手機；每人當天兌換限額最多2台廢品，每日兌換限額1次；禮卷及商品卡數量有限，如兌換完畢則以環保洗碗精替代發放，提醒民眾回收的廢資訊物品必須是家中汰換的廢資訊物品，不得為回收處理業者，且須保持完整，不得私自拆解。

環保局長陳華盛表示，廢棄資訊物品內含有價值、可利用的金屬，經拆解、粉碎、分選、精鍊等程序後，可提煉出金、銀、鈀、銦、鎵等貴金屬，再生利用以達永續回收發展。呼籲民眾從日常中做好分類回收，善用每一份資源，讓廢資訊物品能達到「老有所終」以及「全分類、零廢棄」目標。

便利商店 苗栗縣 家樂福

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