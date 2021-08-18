快來桃園吃飯！憑發票參加抽獎 2千元內有機會市府買單

桃園市振興經濟，將推「你吃飯，我買單」活動，只要在桃園用餐消費，發票就能上網登錄抽獎，中獎者2千元以內的餐飲消費均由市府買單，不過經費有限，送完為止。

桃園市經發局指出，「你吃飯，我買單」活動目的在於刺激活絡消費循環，會中央振興計畫做暖身，預計9月上旬推出，總獎金1百萬元，單筆獎金最高2000元。舉例來說，民眾登錄500元發票，中獎即送500元「吃飯金」，如果是登錄2500元發票，中獎則會發2000元「吃飯金」，均以轉帳方式兌換。

桃市文化局配合中央振興5倍券計畫，也推出送電影票和抵用券活動。未來民眾持振興券在桃園7大藝文廣場消費累計滿800元，完成線上登錄即可免費兌換桃園7大影城的電影票，電影票總計2100張，採隨機兌換，送完為止。抵用券則是在藝文場館消費滿200元即可獲得該場館的百元抵用券。

文化局指出，7大藝文場館分別為桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、木藝生態博物館(木生活館、街角館等)和桃園展演中心(Xplus)。

交通方面，桃園捷運公司也針對5倍券推出定期票、回數票優惠；交通局也推出大溪、復興等地價值220元到319元不等的觀光套票，鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊；農業局主辦的食農教育專案鼓勵幼兒園、小學和國中到休閒農場辦理校外教學，每班30人補助1萬5千元，預計9月1日執行。

另外，觀光旅遊局為了振興計畫暖身，已推3項方案，首波團客旅遊補助已吸引上百團申請，首發團也在今天成行，優質遊程徵選活動則預計23日開放旅行社報名。