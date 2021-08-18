羽球男雙金牌場下較勁這件事 王齊麟笑稱打不過李洋

桃園市議員牛煦庭今天專訪東京奧運羽球男雙金牌得主王齊麟和李洋，談到比賽時的心情，李洋表示「場下緊張，場上就放手衝」，王齊麟說今年除了奧運也拿下其他比賽冠軍，感覺解鎖成就，是充滿驚奇的一年。

牛煦庭今天在Youtube頻道「52新聞聚樂部」的「午休不演了」直播節目專訪「麟洋配」，提到國內羽球風氣日漸盛行，詢問2人如何看待這件事，又有什麼話想鼓勵想投身羽球的選手，以及如何掌握羽壇動態？

麟洋2人直言當職業選手不輕鬆，自己都是從國小階段開始接觸羽球，但國小階段比起訓練技巧和體能，更重要的是培養小選手們的興趣，否則國、高中開始開始高強度訓練時，很容易因為一點小挫折而放棄。另外，在高中邁入大學階段，也有可能因為是否具備甲組資格而面臨人生抉擇。

王齊麟也說，民眾如果想關心羽壇賽是，可以先看國內舉辦的羽球排名賽和球團團體賽，前者多半免費，後者則是企業贊助的選手只要有時間都會參加，相當有可看性。另外，國際型賽事也有台北公開賽，今年雖然因為疫情取消，但未來如果有機會，希望大家多多來看，選手很希望在自家場地有國人的鼓勵。

練球之餘，麟洋2人私下也有許多互動，偶爾會連線玩手遊，也會聚在一起玩其他球類電動。王齊麟笑說，之前曾找李洋一起玩一款球類電動，一開始還能狂電對方，但後來技巧逐漸被超過，現在已經不想再跟他玩了。

王齊麟也說，自己比較享受生活，如果沒有特別事情，睡覺時間經常不固定，飲食方面也比較不忌口，不過每天都會維持一定的運動量，比賽前也會特別調整，盡可能讓身體進入狀況；相較王麒麟，李洋生活較為規律，因為打前排的關係，精神比較緊繃，所以假日會看電影、陪女朋友逛街來調劑身心。

牛煦庭進一步詢問比賽的場邊觀察，麟洋2人表示近幾年受球后戴資穎等人影響，喜歡羽球的球迷越來越多，以前場邊多半是教練帶選手來觀摩，現在開始有支持羽球的粉絲，也有運動頻道會轉播相關賽事；牛煦庭也在直播上呼籲民眾以具體行動，付費觀看賽事，支持體壇活動。