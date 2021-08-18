苗栗市貨轉區變更產專區案 縣府核定市地重劃範圍

苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的台6線、台72線口，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更產業專用區案，擬推動水鶴自辦市地重劃，經重劃委員會議審定，縣府最近核定重劃面積約7.28公頃，苗栗市公所表達支持態度，期待活化帶動地方發展。

高速公路苗栗交流道附近特定區計畫台6線、台72線口貨物轉運中心區，1977年公告劃設，現況大多農業使用，其次沿著台6線有家具、汽車修理場等廠房、倉庫，縣都委會審查通過變更產專區主計畫及細部計畫，重劃會申請擬辦重劃範圍，經重劃委員會議審定，縣府最近核定範圍，也備受地方注目。

根據變更產專區細部計畫指出，市地重劃提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨業、綜合零售業、一般零售業、餐飲業、觀光及旅遊服務業、陸上運輸服務業、休閒及娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業。