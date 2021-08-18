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苗栗市貨轉區變更產專區案 縣府核定市地重劃範圍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區變更產業專用區案，備受地方注目，縣府最近核定重劃面積約7.28公頃。圖／本報資料照片
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫貨物轉運中心區變更產業專用區案，備受地方注目，縣府最近核定重劃面積約7.28公頃。圖／本報資料照片

苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的台6線、台72線口，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更產業專用區案，擬推動水鶴自辦市地重劃，經重劃委員會議審定，縣府最近核定重劃面積約7.28公頃，苗栗市公所表達支持態度，期待活化帶動地方發展。

高速公路苗栗交流道附近特定區計畫台6線、台72線口貨物轉運中心區，1977年公告劃設，現況大多農業使用，其次沿著台6線有家具、汽車修理場等廠房、倉庫，縣都委會審查通過變更產專區主計畫及細部計畫，重劃會申請擬辦重劃範圍，經重劃委員會議審定，縣府最近核定範圍，也備受地方注目。

根據變更產專區細部計畫指出，市地重劃提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨業、綜合零售業、一般零售業、餐飲業、觀光及旅遊服務業、陸上運輸服務業、休閒及娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業。

貨物轉運中心 高速公路

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