苗栗市貨轉區變更產專區案 縣府核定市地重劃範圍
苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的台6線、台72線口，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更產業專用區案，擬推動水鶴自辦市地重劃，經重劃委員會議審定，縣府最近核定重劃面積約7.28公頃，苗栗市公所表達支持態度，期待活化帶動地方發展。
高速公路苗栗交流道附近特定區計畫台6線、台72線口貨物轉運中心區，1977年公告劃設，現況大多農業使用，其次沿著台6線有家具、汽車修理場等廠房、倉庫，縣都委會審查通過變更產專區主計畫及細部計畫，重劃會申請擬辦重劃範圍，經重劃委員會議審定，縣府最近核定範圍，也備受地方注目。
根據變更產專區細部計畫指出，市地重劃提供貨運轉運服務業、批發倉儲集貨業、綜合零售業、一般零售業、餐飲業、觀光及旅遊服務業、陸上運輸服務業、休閒及娛樂服務業，及配合產業需要使用相關設施等策略性產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言