苗縣長「身先士卒」報考客語認證 考前題型解說特訓

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，推動「𠊎講客」 ，縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，預計21日應考，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓，期望大家都順利通過認證，以行動向民眾推廣「大家輕鬆來學客家話，通過客語認證當easy」。

研習課程上午在縣府4樓會議室舉辦，請來擔任過客語能力認證初級及中高級命題、錄音、閱卷委員的徐煥昇授課，針對聽力、口語及閱讀測驗3大認證的題型進行重點解說。

徐耀昌指出，苗栗是客家人口占65％的客家大縣，縣府努力推動客家事務，並提供客語公共服務，營造客語友善環境等，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等，在全國「打頭名」，其中學校教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高、現職公務人員通過客語能力認證比例也是8個受評縣市中的第一名，另外國小學童選修客語概估覆蓋率達85%，也是全國第一。

徐耀昌說，他身為客家人，開口講客語不是問題，為鼓勵民眾踴躍參加客語認證，今年特地與各局處主管一起報考，希望起示範作用；此外，縣府為提升縣民通過客語認證的比例，也協助鄉鎮市公所及自辦開設客語認證研習班、公務客語研習班，並訂定客語能力認證獎勵計畫，發放獎勵金給通過中級、中高級縣民，今年還特地錄製客語認證教學影片在縣轄有線電視公用頻道、YouTube、文觀局官網等平台供民眾線上學習。