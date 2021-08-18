苗縣長「身先士卒」報考客語認證 考前題型解說特訓
苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，推動「𠊎講客」 ，縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，預計21日應考，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓，期望大家都順利通過認證，以行動向民眾推廣「大家輕鬆來學客家話，通過客語認證當easy」。
研習課程上午在縣府4樓會議室舉辦，請來擔任過客語能力認證初級及中高級命題、錄音、閱卷委員的徐煥昇授課，針對聽力、口語及閱讀測驗3大認證的題型進行重點解說。
徐耀昌指出，苗栗是客家人口占65％的客家大縣，縣府努力推動客家事務，並提供客語公共服務，營造客語友善環境等，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等，在全國「打頭名」，其中學校教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高、現職公務人員通過客語能力認證比例也是8個受評縣市中的第一名，另外國小學童選修客語概估覆蓋率達85%，也是全國第一。
徐耀昌說，他身為客家人，開口講客語不是問題，為鼓勵民眾踴躍參加客語認證，今年特地與各局處主管一起報考，希望起示範作用；此外，縣府為提升縣民通過客語認證的比例，也協助鄉鎮市公所及自辦開設客語認證研習班、公務客語研習班，並訂定客語能力認證獎勵計畫，發放獎勵金給通過中級、中高級縣民，今年還特地錄製客語認證教學影片在縣轄有線電視公用頻道、YouTube、文觀局官網等平台供民眾線上學習。
文化觀光局長林彥甫指出，這次參加客語初級認證者除了縣長，還包括縣府參議、秘書、財政處、水利處、工務處、教育處、勞青處、行政處、政風處、警察局、環境保護局、稅務局、文化觀光局及農會等主管35人，其中近半不是客家人，8月21日在苗栗農工將接受客語初級認證，希望大家都可順利通過認證，提升公務客語能力，營造客語友善環境，今年全縣報名客語初級認證的民眾共2031人；縣府為鼓勵縣民報考客語認證，通過中級者可獲核發獎勵金1000元、中高級者1500元。
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