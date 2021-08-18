快訊

比利時、西班牙免接種證明也能入境！ 出國規定一次看

高端疫苗預約不到7成 指揮中心加開到20歲族群接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣長「身先士卒」報考客語認證 考前題型解說特訓

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，推動「𠊎講客」 ，縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，預計21日應考，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓，期望大家都順利通過認證，以行動向民眾推廣「大家輕鬆來學客家話，通過客語認證當easy」。

研習課程上午在縣府4樓會議室舉辦，請來擔任過客語能力認證初級及中高級命題、錄音、閱卷委員的徐煥昇授課，針對聽力、口語及閱讀測驗3大認證的題型進行重點解說。

徐耀昌指出，苗栗是客家人口占65％的客家大縣，縣府努力推動客家事務，並提供客語公共服務，營造客語友善環境等，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等，在全國「打頭名」，其中學校教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高、現職公務人員通過客語能力認證比例也是8個受評縣市中的第一名，另外國小學童選修客語概估覆蓋率達85%，也是全國第一。

徐耀昌說，他身為客家人，開口講客語不是問題，為鼓勵民眾踴躍參加客語認證，今年特地與各局處主管一起報考，希望起示範作用；此外，縣府為提升縣民通過客語認證的比例，也協助鄉鎮市公所及自辦開設客語認證研習班、公務客語研習班，並訂定客語能力認證獎勵計畫，發放獎勵金給通過中級、中高級縣民，今年還特地錄製客語認證教學影片在縣轄有線電視公用頻道、YouTube、文觀局官網等平台供民眾線上學習。

文化觀光局長林彥甫指出，這次參加客語初級認證者除了縣長，還包括縣府參議、秘書、財政處、水利處、工務處、教育處、勞青處、行政處、政風處、警察局、環境保護局、稅務局、文化觀光局及農會等主管35人，其中近半不是客家人，8月21日在苗栗農工將接受客語初級認證，希望大家都可順利通過認證，提升公務客語能力，營造客語友善環境，今年全縣報名客語初級認證的民眾共2031人；縣府為鼓勵縣民報考客語認證，通過中級者可獲核發獎勵金1000元、中高級者1500元。

苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌及單位主管「身先士卒」，多人今年帶頭報考客語初級認證，縣府上午特別安排開設客語初級認證研習班，為即將上場的「考生」進行特訓。記者胡蓬生／攝影

客語 徐耀昌 觀光局

延伸閱讀

苗栗菁市集活動開鑼 徐耀昌期許「菁」品牌走向全國

苗栗3大親子公園滾動式檢討 徐耀昌：明起恢復開放

歡慶潘政琮東奧奪牌 苗議長號召今請吃雞排6600份

訓練即就業、上工即上手 苗栗縣創客工作坊啟動

相關新聞

羽球男雙金牌場下較勁這件事 王齊麟笑稱打不過李洋

桃園市議員牛煦庭今天專訪東京奧運羽球男雙金牌得主王齊麟和李洋，談到比賽時的心情，李洋表示「場下緊張，場上就放手衝」，王齊...

苗栗市貨轉區變更產專區案 縣府核定市地重劃範圍

苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的台6線、台72線口，高速公路苗栗交流道附近特定區貨物轉運中心區變更產業專用區案，擬推動水鶴自辦...

苗縣長「身先士卒」報考客語認證 考前題型解說特訓

苗栗縣連續3年獲客委會「客語為通行語成效評核」第一，縣府為鼓勵民眾踴躍報考客語認證，推動「𠊎講客」 ，縣長徐耀昌及單位...

乾旱重創苗栗桂竹筍 立委勘災爭取災害救助

今年3到5月乾旱重創苗栗縣桂竹筍，造成遲發性農損，但林務局僅核定獅潭鄉1861公頃農業天然災害現金救助，產地的南庄、泰安...

竹縣AI機器人「凱比同學」陪伴學童 將進駐全縣公幼

新竹縣政府去年推出「教保服務場所及特教AI陪伴平台」，在縣內公幼、學前特教班、國小資源班共35處示範點，設置AI機器人「...

空間小長輩多、老師打嘸疫苗 竹市63處關懷據點仍難開

疫情趨緩，新竹市政府依據中央指引有條件恢復社區關懷據點開站，上周起受理申請，但迄今仍掛蛋；許多主辦關懷據點的協會評估，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。