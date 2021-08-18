乾旱重創苗栗桂竹筍 立委勘災爭取災害救助

今年3到5月乾旱重創苗栗縣桂竹筍，造成遲發性農損，但林務局僅核定獅潭鄉1861公頃農業天然災害現金救助，產地的南庄、泰安及大湖鄉等地「缺席」，農委會林務局、農糧署、苗栗區農業改良場及縣政府今天會勘，爭取敗部復活，爭取全面性桂竹筍災損救助。

立委徐志榮今天邀請林務局等相關單位人員，先後到南庄、大湖、泰安等地桂竹園勘災，南庄鄉農會總幹事陳乾安為農友請命，今年春天的桂竹筍受乾旱影響，連影子都沒有，水果災害還有落果、裂果可以看，桂竹筍連屍體都沒有，筍農情何以堪？希望林務局、農糧署等相關單位重視。

苗栗縣桂竹筍種植約2607公頃，受到3到5月乾旱造成遲發性損害，林務局8月12日公告獅潭鄉1681公頃災害率80%，達到農業天然災害現金救助標準，每公頃3萬6000元辦理救助，獅潭鄉公所受理申請到8月22日，徐志榮接獲南庄、大湖、泰安等地農友陳情也受災。

徐志榮說，縣內桂竹筍種筍在林地及農牧用地，中央主管機關林務局、農糧署不同，以致農民申請農損救助無所適從，而事實上今年大乾旱，桂竹筍沒有春雨衝擊產量，災害率逾5成，都已達到農業天然災害現金救助標準，農民的權益不能有落差。