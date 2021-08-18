竹縣AI機器人「凱比同學」陪伴學童 將進駐全縣公幼

新竹縣政府去年推出「教保服務場所及特教AI陪伴平台」，在縣內公幼、學前特教班、國小資源班共35處示範點，設置AI機器人「凱比同學」，導入科學教育，今年再投入870萬元，啟動為期兩年的「新竹縣AI智慧城鄉-幼兒AI-KIDs City應用整合計畫」，擴大推廣至全縣58所公立幼兒園、60班學前及國小特教班，預計受惠學生達3076人。

縣長楊文科表示，新竹縣進行幼教與特教的超前部署，推出運用AI科技、平板智慧數位載具的AI教案共享系統，解決竹縣幅員廣大，教育資源分配問題，同時也為後疫情時代，線上與現實混成教學模式做好準備，讓縣內的教師能擁有多元且豐富的智慧教學資源，培育更優質的下一代。

教育處表示，此計畫將導入互動機器人課程，運用教育陪伴機器人互動輔助教學系統，建立互動學習模式，規劃每班一台機器人，58所公立幼兒園共90班，加上60班學前及國小特教班，共計150台，近期將配送至各校，9月開學時學童就有機器人進駐陪伴。

AI機器人智慧平台提足供主題學習、英語及STEAM機器人等教材，也提供數位閱讀活動包含小牛頓系列及客語童謠繪本、點讀教材，透過實體的機器人凱比與學童互動，誘發學童的學習興趣，並觀測學童學習前後的改變，有效掌握學習狀態。

教育處指出，此計畫也特別與清大幼教系合作，設置幼兒認知能力評量系統，將認知功能的APP遊戲深化並製成桌遊的認知遊戲，也預計開發記憶訓練遊戲，導入幼兒學習觀測系統，並運用AI及最新雲端教育科技協助早期發現發展遲緩兒童，協助提升能力。

另外，為了讓老師能盡快熟悉此平台操作方式，教育處也將辦理多場次師資培育訓練，希望能讓平台效益最大化。