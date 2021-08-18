空間小長輩多、老師打嘸疫苗 竹市63處關懷據點仍難開

疫情趨緩，新竹市政府依據中央指引有條件恢復社區關懷據點開站，上周起受理申請，但迄今仍掛蛋；許多主辦關懷據點的協會評估，據點空間不大，長輩動輒上百人聚會，加上不少老師、志工尚未接種疫苗，需要提出快篩陰性證明，經內部評估後，普遍認為難以落實防疫規定，決定繼續暫緩服務，最快要等9月全面解封才會開站。

今年5月本土疫情升溫，新竹市社區關懷據點從原本供餐不共餐，到後來全面關閉，迄今超過2個月，隨著疫情趨緩，各場館或場所陸續有解封措施，不過，中央流行疫情指揮中心宣布23日前仍維持疫情警戒標準第二級，室內集會活動人數須在50人以下。

新竹市統計轄內有63處共餐據點，市府社會處依據中央相關指引，決定各據點可有條件恢復開站，各據點單位得先完成防疫管理查檢表送市府，並經社會處查核是否符合規範，通過後，才能夠開站提供服務，開站時需人數降載、實聯制、餐飲不內用等。

「人數多又空間小，真的還沒辦法開放！」香山區樹下社區發展協會理事長吳國亮說，活動中心集會空間小，每次活動長輩70多人加上志工至少上百人，無法符合防疫50人以下規定，若真的重新開放，又不能共餐，還會被老人家罵，因此不考慮開站。

吳也說，關懷據點已經停擺3個月，也有老人家很失望，頻頻問說「什麼時候才會開」，心情難免鬱卒，但他認為，疫情還沒有到平穩階段，不能過於鬆懈，社區會配合市府防疫規範，也希望打完疫苗的老人家能養成戴好口罩的習慣，做好自身防疫。

社團法人新竹市懷安協會承辦頂竹與朝山里的關懷據點，目前持續關站，總幹事江菱芷說，長輩雖多已接種第1劑疫苗，但講師、志工年齡層偏低，多數都還沒打到疫苗，且桌遊與3C課程都會需要接觸，課程設計難符合保持1.5公尺社交距離等防疫規範。

「可能最快9月才會恢復開站！」江也說，目前二級警戒維持到23日，若真的月底降為一級，協會仍決定持續觀察疫情動態，並同步籌備開站事宜，預估要到9月才可能重啟服務，協會志工仍維持每周電話向長輩請安，並評估有需要的長輩將有到宅陪伴。

關懷據點長達3個月沒開放，懷安協會改透過LINE群組持續教學，江菱芷說，先前據點課程以3C為主，長輩都變得很會使用LINE與YOUTUBE等平台，老師會事先拍攝書法、歌唱與繪畫等教學影片放上群組，長輩在家照樣能學，還會回傳學習成果影片。