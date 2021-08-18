竹市大坪頂納骨塔中元普度總量管制200人 祭祀限30分鐘

8月22日為中元節，但仍在疫情二級警戒階段，新竹市政府訂出中元普度防疫措施，市長林智堅今天說，大坪頂納骨塔將採200人總量管制，祭祀以30分鐘為原則，另新竹市立案宮廟祭祀則限定室內50人、室外100人以下，若人數超過則需提報防疫計畫。

林智堅也說，逢農曆七月，部分宗教團體、市場攤商、社區住戶與公司行號陸續開辦中元普度法會及盂蘭盆法會等宗教活動，呼籲市民參拜祭祀時，務必配合相關規定，兼顧防疫與民間祭祀傳統，另也不得有繞境、遊行、福宴、平安宴等群聚性質活動。

林智堅召開防疫會議後宣布各項配合中央的中元普度防疫措施指引，包括新竹市立案寺廟祭祀活動，限定室內50人、室外100人以下，超過則須向民政處提報防疫計畫，經同意後，現場仍有室內最多100人、室外最多500人總量限制。

經新竹市民政處掌握，新竹都城隍廟今年將繼續舉辦超度繳庫法會，不過，每天僅開放50位民眾報名參與，且法會當天不開放其他民眾入廟參拜，僅限於廟埕拜拜；今年天公壇無普度活動、竹蓮寺普度活動則不開放民眾參與。

大坪頂納骨堂將於21日舉辦秋祭法會，也將縮減規模，民政處長李季縈說，園區實施實聯制，嚴格要求民眾全程戴口罩、維持社交距離，並進行室外100人、華嚴堂50人、通天堂50人，共計200人人流管控，進入祭祀的民眾以最多停留30分鐘為原則。