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竹東客家音樂村將新增圕、劇場 規畫為竹東文化大禾埕

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
建築基地空拍；竹東客家音樂村案將改為竹東文化大禾埕案繼續進行。圖／縣府提供
建築基地空拍；竹東客家音樂村案將改為竹東文化大禾埕案繼續進行。圖／縣府提供

竹東客家音樂村土地爭議終於解決，縣長楊文科近日將親訪客委會爭取解凍補助款，同時研議調整規畫案，將加入圖書館、多功能展演劇場，打造複合式的休閒空間，廣場還能舉辦假日市集，將音樂村整體調整為「竹東文化大禾埕」。

音樂村興建案因土地爭議問題延宕多年，自從2018年興建補助經費被客委會擱置後，縣府便針對侵占國有土地的傅裕鋼鐵提出訴訟，最高法院在日前宣判縣府勝訴，縣府也要求傅裕鋼鐵自行拆屋還地，如果仍未進行拆除，就會報請法院強制拆除。

楊文科表示，音樂村周邊土地遭占用多年，才導致興建補助經費遭客委會擱置，不過既然宣判結果已經出爐，因此興建案將重新啟動，也為了善加利用這塊土地，才會研議調整規畫。

交旅處說明，除了原有竹東客家音樂村設計，包含音樂製作室和創作空間，以及半戶外音樂展演場，能夠依不同活動需求提供表演者使用，廣場的部分則可在平日開放供社區居民運動休閒交誼，假日更可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動，如同屬於每個竹東鎮民的「禾埕」（發音：Vo tang，古早時期的曬穀場）。

縣府也提到，新設計會加入圖書館空間，因舊有位於竹東森林公園的鎮立圖書館已有40多年歷史，空間狹小且交通不便，遷建圖書館是地方多年的心聲，這次竹東文化大禾埕計畫才會預計將新建圖書館納入規畫，並暫名「竹東知識驛站」，將具有兒童文學及客家文學特色。

竹東文化大禾埕基地，未來將緊鄰新建中的多功能旅遊服務中心、遷建後的竹東鎮公所，以及新建的文創商旅會館，縣府及地方都期望可帶動地方繁榮發展、翻轉竹東，吸引更多人移居，楊文科更希望竹東鎮能早日朝升格竹東市的目標邁大步。

圖書館 楊文科 客委會

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