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疫情影響頓失生計 婦初為人母卻開心不起來
靠擺攤維生的梁姓婦人懷胎十月，最近生下一名女嬰，但還沒來得及享受為人母的喜悅，就因疫情影響生計，被貸款、房租壓得喘不過氣，連奶粉錢都成問題，只好求助桃園市社會局安家實物銀行；桃園市長鄭文燦表示，實物銀行可提供生活陷入困頓民眾一些日常用品，不用設籍桃園也能領取。
梁姓婦人與丈夫靠賣二手用品維生，每月花7500元租下娃娃機店二樓空間當家，原本收入還算穩定，也有生兒育女計畫，未料「好孕」消息才傳出，就因疫情影響，無法擺攤做生意。梁婦雖嘗試轉型網路銷售，但商品乏人問津，去年申請10萬元紓困貸款，如今被貸款利息追著跑，房租也快付不出來，一家3口面臨流落街頭困境，只好求助外界。
梁婦在社會局安家實物銀行幫助下，取得民眾捐贈的白米、罐頭、沙拉油和小孩尿布等生活物資，勉強湊足錢付房租，而社會局在了解其生活狀況後，也努力協助申請中低收入戶證明。
社會局表示，疫情影響，類似梁婦的例子其實不在少數，安家實物銀行可以提供必要的協助，也有「物資箱宅配到家」服務，但銀行提供的物資也是民間團體及民眾樂捐，期盼能有更多人加入樂捐行列，一起做愛心。
桃園市長鄭文燦今天視察實物銀行，見梁婦雙手抱著女兒，主動幫忙挑選物資，也為女嬰準備營養品。
鄭文燦表示，除了安家實物銀行，桃園還有愛心餐食計畫，可以透過桃園市民卡APP領取，目前計畫有一百多家餐廳業者參與，期望能有更多人能響應，一起幫助經濟弱勢家庭挺過疫情。
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