竹縣府單身聯誼活動登場 今天起開放報名限額40人

新竹縣政府今年以「前往幸福街、街角遇到愛」為主題，結合電影、文青、藝文的元素，規劃3場聯誼活動，原本預計5月辦理的首場活動「影像文青街花現浪漫」，因疫情延期舉辦，目前疫情趨緩，活動將在9月4日重新登場，在保持防疫規定下，分享電影故事及創意DIY手作等，今天下午3點起開放青年單身男女各20人報名，額滿截止。

縣長楊文科表示，新竹縣是一個年輕的城市，平均年齡僅39歲全台第二年輕，他上任後成立青年事務科，規劃系列青年參與活動，為協助青年成家，提高結婚率、帶動生育率，今年以代表不同興趣的「街道」為核心主題，打造3場系列活動，期望擴增疫情下社交機會減少的新竹縣青年男女，找到最適切的有緣人。

青年事務科表示，縣府從2019年起，每年辦理各3梯次單身聯誼系列活動，為單身男女搭起友誼的橋梁，活動相當受歡迎，場場皆報名額滿，吸引605人參加，不僅促成25對情侶，其中還有一對交往一年多後，在今年1月順利步入禮堂。

新竹縣「影像文青街 花現浪漫」青年單身聯誼活動，地點選在竹北同心樓，限額男女各20人，只要是設籍或居住在新竹縣，或者是在新竹縣就業、就學，且年齡在22歲至45歲的單身男女都可報名參加。

活動詳細資訊請關注「新竹縣政府教育處青年事務科」臉書粉絲專頁，可線上報名https://reurl.cc/W328vk，或電洽承辦人陳小姐（03）551-8101#2895、思麥特活動創意整合行銷（03）553-8468黃小姐。