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桃園虎頭山5G自駕車基地上路 議長：桃園獨特創業基地

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議會議長邱奕勝（右二）與多位市議員視察虎頭山創新園區關心亞矽計畫及自駕車發展。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長邱奕勝（右二）與多位市議員視察虎頭山創新園區關心亞矽計畫及自駕車發展。記者曾增勳／攝影

桃園市議會議長邱奕勝今天與多位市議員視察虎頭山創新園區，關心市府推動亞洲矽谷計畫及5G應用自駕車發展，實地搭乘自駕車遊園體驗，感受未來自駕車上路情景，邱奕勝表示，看到虎頭山創新基地從老舊園區變身賦予新生命，希望未來培育自駕車、物聯網專業人才，帶動創新產業研發，成為桃園獨特的創業、創新基地。

邱奕勝與市議員多人在由經發局長郭裕信、都發局長盧維屏等人陪同實地了解虎頭山創新園區的發展進度、未來規劃，看到5G垂直應用場域及自駕車發展進度、無人機智慧系統，由亞矽專案辦公室主任曾友嶸簡報園區成果，令到場的議員印象深刻。

郭裕信表示，虎頭山創新園區4.7公頃為全台首座結合自駕車、資安物聯網2大主軸驗證中心，第一期1.8公頃自2019年6月開幕以來，營運商率先取得全台第一張自駕車營運試車牌，車聯網及資安認證任務達標，22個團隊進駐創研，第二期2.9公頃建置自駕車5G特性，實現園區最後一哩路，預定明年初開幕，至今已有5個創業團隊進駐，未來自駕車場域更大、跑道更長，將在北台灣自駕車創新發揮最大功能。

桃園市議會議長邱奕勝（右二）與多位市議員視察虎頭山創新園區關心亞矽計畫及自駕車發展。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長邱奕勝（右二）與多位市議員視察虎頭山創新園區關心亞矽計畫及自駕車發展。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長邱奕勝（右一）與多位市議員實地搭乘自駕車遊園上路體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市議會議長邱奕勝（右一）與多位市議員實地搭乘自駕車遊園上路體驗。記者曾增勳／攝影

桃園 物聯網 創業

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