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挑戰「一日職人」 桃園青年局推25場職場體驗課程
培養青年跨領域競爭力，桃園市青年局推動「職場體驗計畫」，與全台30間優質企業品牌合作舉辦計25場次職場體驗課程，共開放超過600個名額給桃園大專青年學子參與。體驗課程類型包含傳播媒體類、創新設計類、智慧科技類及微型創業類等八大創新產業，讓學員一窺產業全貌。
青年局表示，今年體驗課程陸續於9月至11月間展開，這次體驗課程新增兩天版深度職場體驗課程，帶領學員至啤酒廠，認識如何運用創意行銷手法，將品牌重新活化，並認識餐飲轉型酒廠的企業文化及體驗市場行銷企劃，將創意點子注入真實商案計畫。
此外，學員也能到Xpark體驗「一日水族館飼育員及行銷導覽專員」，近距離貼近館內海生動物，或至新媒體產業了解一支影片製作的過程。
元智大學國際企業學系陳同學去年體驗「一日Podcaster」，他說將自己腦中的創新點子或是生活經驗變成Podcast感覺很奇妙，也讓他更加認知到增強數位技能的重要性。
青年局表示，除了25場職場體驗課程，更特別規畫「數位影像工作者體驗營」，邀請桃園在地設計、行銷、企管及多媒體互動相關大專院校科系學生，一同體驗影像製作工作室的職場生活秘辛。
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