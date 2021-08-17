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桃園台水施工不慎挖破管線 天然氣狂噴5小時仍在搶修

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
蘆竹區路面天然氣外洩，消防人員不斷灑水稀釋濃度，若爆炸也可望縮減範圍。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區路面天然氣外洩，消防人員不斷灑水稀釋濃度，若爆炸也可望縮減範圍。記者楊湛華／翻攝

桃園市蘆竹區一處路口疑因自來水公司施工不慎，挖破地下管線，造成天然氣大量噴出，現場瓦斯味濃厚，消防人員獲報抵達現場圍起封鎖線，並噴水控制瓦斯散布，天然氣公司也到場積極搶修，然而瓦斯仍在外洩中，尚未止住，附近居民都抱怨味道「非常臭」。

桃園市消防局上午11時35分獲報，指蘆竹區中山路尾段疑有濃厚瓦斯味，到場後發現是自來水公司施工工程不慎，挖破天然氣管線，瓦斯不斷外洩，現場氣味濃厚。

消防人員圍起封鎖線待命警戒，不斷噴水稀釋瓦斯濃度，若意外爆炸也可降溫並控制受災範圍，派出所員警也到場管制交通；附近住戶則反映，「味道非常臭」。

現場除瓦斯管線破裂外，部分自來水管線也有破損，天然氣與泥水不斷湧出，相關單位開挖附近路面找尋氣閥，正積極搶修，然而截至下午4時15分天然氣仍不斷外洩，尚未止住。

蘆竹區路面天然氣外洩，消防人員不斷灑水稀釋濃度，若爆炸也可望縮減範圍。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區路面天然氣外洩，消防人員不斷灑水稀釋濃度，若爆炸也可望縮減範圍。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區天然氣外洩至今將近5小時，現場瓦斯味濃厚，附近居民抱怨「非常臭」。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區天然氣外洩至今將近5小時，現場瓦斯味濃厚，附近居民抱怨「非常臭」。記者楊湛華／翻攝
台水公司施工挖破天然氣管線，天然氣公司開挖附近路面尋找氣閥。記者楊湛華／翻攝
台水公司施工挖破天然氣管線，天然氣公司開挖附近路面尋找氣閥。記者楊湛華／翻攝

桃園 爆炸

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