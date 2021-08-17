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感佩消防員辛苦防疫 桃園在地企業捐贈2部勤務車

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
乾亨不銹鋼公司有感消防努力救災防疫，今天特捐贈2輛消防勤務車。記者楊湛華／攝影
乾亨不銹鋼公司有感消防努力救災防疫，今天特捐贈2輛消防勤務車。記者楊湛華／攝影

疫情趨緩，桃園市八德區在地企業有感消防人員辛苦救災之虞，還要投入防疫，今天捐贈消防局第一大隊及八德分隊2輛勤務車，可用於執行安檢、宣導，也可運送救災人員、器材，提升救災效率，感謝消防同仁的付出。

今天慷慨捐贈勤務車的乾亨不銹鋼公司董事長莊福順表示，消防員平時勤務繁忙，近期還忙於防疫工作，每當看到消防員著防護衣在大熱天汗流浹背，心裡總是由衷的佩服，加上公司有客戶是消防車製造商，早與消防結下良緣，希望透過本次捐贈來感謝消防局付出，提升八德救災能量。

莊福順表示，乾亨公司原本是要捐贈救護車，但日前透過市議員呂林小鳳牽線得知，消防工作除救災、救護勤務外，還包含安檢、宣導及為民服務等工作，勤務車平時便可供執行消防安全檢查、災害預防宣導及為民服務案件，遇災害也可運送救災人員、大隊幕僚及器材至現場，大大提升救災效率，捐贈的勤務車將供消防局第一大隊及八德消防分隊使用。

市長鄭文燦代表接受捐贈表示，桃園市近年人口增加，尤其集中於八德擴大重劃區，加上大鶯交流道、捷運綠線工程、青少年活動中心及地區醫院入駐，帶動八德人口大量流入，消防勤務日漸繁重，人力、車輛需求大增，特別感謝莊福順董事長熱心公益、慷慨解囊，將可提升消防同仁執勤安全及救災能量。

乾亨不銹鋼公司捐贈2輛消防勤務車，望提升八德救災能量。記者楊湛華／攝影
乾亨不銹鋼公司捐贈2輛消防勤務車，望提升八德救災能量。記者楊湛華／攝影
乾亨不銹鋼公司捐贈2輛消防勤務車，市長鄭文燦代表接受。記者楊湛華／攝影
乾亨不銹鋼公司捐贈2輛消防勤務車，市長鄭文燦代表接受。記者楊湛華／攝影

桃園 消防員

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