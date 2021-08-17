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桃園6大防疫旅館採檢旅客量大 北榮桃院一周採檢千人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台北榮總桃園分院出動醫護至防疫旅館採檢，一周多服務採檢旅客近千人。圖／市政府提供
台北榮總桃園分院出動醫護至防疫旅館採檢，一周多服務採檢旅客近千人。圖／市政府提供

隨著本土確診減少，境外移入個案增加，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園25家防疫旅館已使用75%房間，由北榮桃園分院醫療團隊到場採檢的6家大型防疫旅館，境外入住人數不斷增加，因應旅客需求，市府也最近新增1家防疫旅館加入醫療團隊到場採檢，降低入境旅客移動風險，增加防疫安全。

台北榮總桃園分院長盧星華表示，該院負責防疫旅館到場採檢工作，每次出動醫療團6人前往做PCR採檢，執行一周多來，採檢服務旅客近1000人，這種方式可減少入境人員移動和不必要的移動、群聚感染風險，旅客方便，防疫安全更有效率。

鄭文燦說，桃園防疫旅館居家檢疫人數2207人，居隔期滿都會安排二採，由於6家大型防疫旅館採取醫療團隊到場採檢的人數增加，只要居隔超過100人就會安排到場採檢，最近再新增1家防疫旅館加入醫療團隊到場採檢，設置屏風保持醫護和民眾距離，市府未來還會再增加1個採檢醫療團隊加入採檢服務。

鄭表示，市府針對一般房間的觀光旅館業發放快篩試劑，希望220家防疫旅館做好從業人員安全防護，目前全市居家隔離人數剩下110人，昨天雙北個案有足跡在桃園，居隔人數增加及增加清消，疫情如要達到清0，就要付出更多防疫對策，要讓疫情可控、可預測，防疫方案要更注重細節做好清消隔離工作。

桃園市長鄭文燦說明防疫旅館醫護到場採檢需求增加，新增1家醫護採檢防疫旅館加入。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明防疫旅館醫護到場採檢需求增加，新增1家醫護採檢防疫旅館加入。圖／市政府提供

防疫旅館 桃園

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