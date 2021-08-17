心酸！桃源斷橋芒果出不去 果農涉險徒步2小時扛下山
高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，因明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋已超過一周，雖然民生物資可透過空運維持，除了溫飽問題，最憂心的仍是農作物無法運下山，農民內心更是百般煎熬，便趁天氣放晴，徒手搬運採收的芒果，行走長達2個多小時的崎嶇山路，只為將芒果運下山販售。
因搶修工程屢遭土石流中斷，已有不少果農擔憂，若便道無法在短期內修復，好不容易種植成熟的芒果，恐怕全部付諸流水，便有居民以人力搬運，徒步2個多小時橫越山區，走過瓦阿係吊橋跨越玉穗溪，等待溪流變小時，再橫越布唐布納溪，走到斷橋另一端的美秀台，由其他人接應。
復興里理事長高華德說，山區三里因斷橋，芒果無法運下山，初估約200萬台斤以上的芒果未採收，恐超過千萬以上價值，因此，當地有許多果農非常心急，畢竟這一切都攸關果農的生計，若載運不出去，一整年的心血就沒了。
高華德認為，除了明霸克露橋要搶修，仍可從布唐布納溪放置涵管，開闢另一條陸路，如此一來，就可以將農產運出去。高還說，除了金煌芒果，還有咖啡、高山蔬菜等作物，都無法出去，這些都是居民的命脈，雖然不鼓勵涉險，但也是不得已才出此下策。
復興里居民說，現在山區還有很多農產無運出，希望便道趕快做好，不然只能每天巡果園，看著作物逐漸發黃；也有居民期望，若道路情況允許，可往台東方向運送向下，畢竟這是一整年的收入。
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