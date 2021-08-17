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苗栗兼任行政教師沒有不休假加班費？ 工會及議員爭取

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣各級學校產業工會調查各縣市兼任行政職務教師不休假加班費天數，唯獨苗栗縣掛零。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供
苗栗縣各級學校產業工會調查各縣市兼任行政職務教師不休假加班費天數，唯獨苗栗縣掛零。圖／苗栗縣各級學校產業工會提供

苗栗縣國中、小學約1800名兼任行政職務教師不休假加班費天數掛零，苗栗縣各級學校產業工會及議員爭取他們的權益 ，縣府教育處長邱廷岳今天坦承如果照發，1年約需6500萬元，縣府財政難以負擔，教育處目前就寒、暑假期間工程及辦活動等基準核發加班費，1年也要1000萬元。

苗栗縣各級學校產業工會也為兼任行政職務教師爭取權益，工會調查各縣市不休假加班費天數，多數都是20天，唯獨苗栗縣掛零，工會認為每名教師都有兼任行政人員的機會與可能，涉及全縣近4500名教職員的權益，兼任行政教師不是次等公務員，「苗栗沒有理由一天都不給」。

工會理事長郭彥成說，兼任行政教師沒有寒、暑假，必須付出更多的時間及心力，原本就是要多多鼓勵，結果反而是在不休假加班費等方面限制多多，兼任行政教師本來吃力不討好，難怪會打擊意願，發生有出走潮，雖縣府財政困難，還接受中央控管，也應考量優先順序，投資教育不能喊窮。

兼任行政教師不休假加班費案，今天也縣議會臨時會討論，議員余文忠、陳碧華提臨時動議，江村貴、張顧礫、韓茂賢、孫素娥附議，陳碧華說，公務人員請假規則依據公務員服務法，但立法精神不能違背勞動基準法，除了規定至少休假10天外，如確因機關公務需要未能休假者，應核發未休假加班費。

邱廷岳表示，未休假加班費他也想發滿，但如果30天休假，扣除10天外，發給不休假加班費，1年約需6500萬元，縣府財政難以負擔，其他縣市也有不發類似狀況，縣府就寒、暑假期間工程及辦活動人員，核發幾天的加班費，1年約1000萬元，如果要全部發滿，恐怕有問題。

加班費 苗栗縣 公務員

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