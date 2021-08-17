苗栗兼任行政教師沒有不休假加班費？ 工會及議員爭取

苗栗縣國中、小學約1800名兼任行政職務教師不休假加班費天數掛零，苗栗縣各級學校產業工會及議員爭取他們的權益 ，縣府教育處長邱廷岳今天坦承如果照發，1年約需6500萬元，縣府財政難以負擔，教育處目前就寒、暑假期間工程及辦活動等基準核發加班費，1年也要1000萬元。

苗栗縣各級學校產業工會也為兼任行政職務教師爭取權益，工會調查各縣市不休假加班費天數，多數都是20天，唯獨苗栗縣掛零，工會認為每名教師都有兼任行政人員的機會與可能，涉及全縣近4500名教職員的權益，兼任行政教師不是次等公務員，「苗栗沒有理由一天都不給」。

工會理事長郭彥成說，兼任行政教師沒有寒、暑假，必須付出更多的時間及心力，原本就是要多多鼓勵，結果反而是在不休假加班費等方面限制多多，兼任行政教師本來吃力不討好，難怪會打擊意願，發生有出走潮，雖縣府財政困難，還接受中央控管，也應考量優先順序，投資教育不能喊窮。

兼任行政教師不休假加班費案，今天也縣議會臨時會討論，議員余文忠、陳碧華提臨時動議，江村貴、張顧礫、韓茂賢、孫素娥附議，陳碧華說，公務人員請假規則依據公務員服務法，但立法精神不能違背勞動基準法，除了規定至少休假10天外，如確因機關公務需要未能休假者，應核發未休假加班費。

邱廷岳表示，未休假加班費他也想發滿，但如果30天休假，扣除10天外，發給不休假加班費，1年約需6500萬元，縣府財政難以負擔，其他縣市也有不發類似狀況，縣府就寒、暑假期間工程及辦活動人員，核發幾天的加班費，1年約1000萬元，如果要全部發滿，恐怕有問題。