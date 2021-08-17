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桃園埔頂水資中心進度超前 一期工程可望明年提早完工

聯合報 / 記者朱冠諭翁唯真／桃園即時報導
桃園市埔頂水資源中心BOT計畫今年3月開工，市長鄭文燦表示，目前進度超前近25%，一期工程預計能提早在明年底前完工。記者朱冠諭／攝影
桃園市埔頂水資源中心BOT計畫今年3月開工，市長鄭文燦表示，目前進度超前近25%，一期工程預計能提早在明年底前完工。記者朱冠諭／攝影

桃園市埔頂水資源中心BOT計畫今年3月開工，市長鄭文燦今上午視察工程進度時表示，目前已經完成從埔頂水資中心接至僑愛國小前的主幹管工程，一期接戶250戶的目標可順利達成，且進度超前近25%，一期工程預計能提早在明年底前完工，並在明年10月至12月試運轉。

埔頂汙水下水道BOT計畫過去由於廠商違約導致停擺近10年，斡旋多年分別在法院達成和解和換地成功，去年底取回水資中心用地，今年正式進入興建期程，因進度超前，一期工程完工日期可望從2023年提早至明年12月31日。

水務局長劉振宇表示，水資中心一期工程完工後，每日可處理7500噸的生活汙水，計畫接管範圍包括大溪埔頂地區及員樹林地區，規畫總接管戶數為10777戶，占全市比重約2%；三期工程全數完工後，每日汙水處理量則可達1萬5000噸，解決家庭汙水排放問題，維護大漢溪水質

鄭文燦指出，埔頂水資中心利用過濾及紫外線UV消毒系統進行殺菌，處理後的水質標準符合放流水規定，假如國內再度遭逢旱季，也可開放消防車、清潔大隊洗街車、工程澆灌取水使用。

鄭文燦提到，埔頂水資中心設置地點位於中庄調整池下方，未來將搭配大嵙崁親水園區計畫，透過設施及景觀植栽融入周遭親水環境，市府也規畫設置可遠眺中庄調整池的大草坪、展示中心、迎賓四季花草區繞園式步道、戶外咖啡座、自行車停放區等，將埔頂水資中心打造成為適合寓教於樂的優質親水環境。景觀工程預計明年3月完工。

埔頂水資中心未來將搭配大嵙崁親水園區計畫，透過設施及景觀植栽融入周遭親水環境。圖為大嵙崁親水園區施工地點。記者朱冠諭／攝影
埔頂水資中心未來將搭配大嵙崁親水園區計畫，透過設施及景觀植栽融入周遭親水環境。圖為大嵙崁親水園區施工地點。記者朱冠諭／攝影
桃園市埔頂水資源中心BOT計畫今年3月開工，市長鄭文燦表示，目前進度超前近25%，一期工程預計能提早在明年底前完工。記者朱冠諭／攝影
桃園市埔頂水資源中心BOT計畫今年3月開工，市長鄭文燦表示，目前進度超前近25%，一期工程預計能提早在明年底前完工。記者朱冠諭／攝影

鄭文燦 水質 BOT

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